DeMar DeRozan touché à la cuisse

En début de troisième quart-temps, alors qu’il tente de déborder Al Horford avec un dribble croisé, DeMar DeRozan s’effondre, balle en main et grimace sur le visage. Il va rester de longues secondes allongé sur le parquet du TD Garden.

Il va serrer les dents et continuer de jouer deux minutes de plus, avant finalement de quitter ses coéquipiers et de filer vers le vestiaire.

« C’est tout moi ça, je ne quitte jamais les matches », explique-t-il à NBC Sports, pour justifier son absence pour la suite de la rencontre. « Si je quitte une rencontre, c’est que c’est sérieux. Je joue malgré des soucis. Toute ma carrière, j’ai été assez borné là-dessus : je veux toujours être sur le terrain. »

Jouer malgré les pépins physiques, c’est exactement ce qu’a fait l’ancien des Raptors. Il a confirmé que sa cuisse droite, qui a lâché à Boston, le faisait souffrir depuis quelques jours.

« Cela me gêne depuis huit matches. Je ne dis jamais rien. Quand j’ai glissé, ma cuisse qui était déjà douloureuse et gênante s’est un peu contractée. J’avais l’impression de ne plus pouvoir bouger comme je le souhaitais. Je ne voulais pas handicaper l’équipe donc j’ai décidé de sortir. »

L’ailier des Bulls n’a pas encore manqué une partie cette saison, mais cette blessure pourrait le bloquer à l’infirmerie quelques jours, notamment pour le match contre les Wizards mercredi soir. Faut-il être inquiet ?

« Je compose avec beaucoup de choses que les gens ne savent pas. Quand la saison commence, physiquement, on doit gérer pas mal de choses. Pour moi, et je touche du bois, tant que ce n’est pas déchiré ou cassé, je m’évalue et j’essaie de jouer. C’est comme ça. Ce n’est pas très sérieux, c’est simplement inconfortable. »

DeMar DeRozan Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2009-10 TOR 77 22 49.8 25.0 76.3 0.9 2.0 2.9 0.7 2.3 0.6 0.8 0.2 8.6 2010-11 TOR 82 35 46.7 9.6 81.3 0.9 2.9 3.8 1.8 2.7 1.0 1.8 0.4 17.2 2011-12 TOR 63 35 42.2 26.1 81.0 0.6 2.7 3.4 2.0 2.6 0.8 2.0 0.3 16.7 2012-13 TOR 82 37 44.5 28.3 83.1 0.6 3.3 3.9 2.5 2.1 0.9 1.8 0.3 18.1 2013-14 TOR 79 38 42.9 30.5 82.4 0.7 3.7 4.3 4.0 2.5 1.1 2.2 0.4 22.7 2014-15 TOR 60 35 41.3 28.4 83.2 0.7 3.9 4.6 3.5 2.0 1.2 2.3 0.2 20.1 2015-16 TOR 78 36 44.6 33.8 85.0 0.8 3.7 4.5 4.0 2.1 1.0 2.2 0.3 23.5 2016-17 TOR 74 35 46.7 26.6 84.2 1.0 4.3 5.2 3.9 1.8 1.1 2.4 0.2 27.3 2017-18 TOR 80 34 45.6 31.0 82.5 0.7 3.2 3.9 5.2 1.9 1.1 2.2 0.3 23.0 2018-19 SAN 77 35 48.1 15.6 83.0 0.7 5.3 6.0 6.2 2.3 1.1 2.6 0.5 21.2 2019-20 SAN 68 34 53.1 25.7 84.5 0.7 4.9 5.5 5.6 2.7 1.0 2.4 0.3 22.1 2020-21 SAN 61 34 49.5 25.7 88.0 0.7 3.6 4.3 6.9 2.1 0.9 2.0 0.3 21.6 2021-22 CHI 76 36 50.4 35.2 87.7 0.7 4.4 5.2 4.9 2.3 0.9 2.4 0.3 27.9 2022-23 CHI 74 36 50.4 32.4 87.2 0.5 4.2 4.6 5.1 2.5 1.1 2.1 0.5 24.5 2023-24 CHI 79 38 48.0 33.3 85.3 0.5 3.8 4.3 5.3 2.0 1.1 1.7 0.6 24.0 Total 1110 35 46.9 29.6 84.1 0.7 3.7 4.4 4.1 2.3 1.0 2.1 0.3 21.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.