Désormais intégré, Kevin Huerter découvre l’histoire de Sacramento

Dans sa cinquième saison NBA, Kevin Huerter connait une nouvelle expérience après quatre années chez les Hawks. Avec ses meilleures stats à 16 points, 3 rebonds et 3 passes de moyenne, celle-ci est plutôt positive jusqu’à présent.

En forme sur le début du mois de janvier à 18 points de moyenne, le sniper des Kings s’adapte encore à son nouvel environnement et ses coéquipiers. Mais aussi à l’histoire locale, celle de sa nouvelle franchise notamment.

« J’en apprends encore beaucoup sur l’histoire des Kings. La nuit dernière, je n’arrivais pas à dormir. Je suis allé sur YouTube et ma barre de recherche affichait : Match 6, Kings – Lakers, conspiration », rigole Kevin Huerter dans le Lowe Post. « Il y avait une vidéo de six minutes à propos de toutes les fautes qui avaient été ou n’avaient pas été sifflées, et tous les lancers qui s’en étaient suivis. J’ai appris à connaître un peu mieux cette série et comment ça s’est passé. Pour la meilleure équipe que la franchise ait connue. »

« C’est énorme pour ma carrière de pouvoir jouer avec un gars comme lui »

Bien intégré dans le collectif californien, Kevin Huerter a vu ses responsabilités croître à la création. En ce sens, son association avec Domantas Sabonis est un réel atout de l’attaque de Sacramento. Leur entente s’est créé naturellement, dès le retour du Balte d’un Euro plutôt décevant.

« Ça s’est fait très facilement. A vrai dire, j’ai le même agent que Doug McDermott et il m’avait dit que j’allais vraiment aimer jouer avec Domas. C’est même la première chose dont on a parlé avec mon agent quand j’étais encore à Ibiza. Tu vas voir, tu vas adorer jouer avec lui, il va te donner beaucoup de tirs. Tu n’as jamais joué avec un joueur dans ce style-là. Quand je suis arrivé à Sacramento, il était encore à l’Euro mais dès son retour, il a voulu jouer dans la même équipe que moi, et on s’est compris tout de suite sur le terrain. Je n’avais qu’à courir et prendre l’écran et j’avais des tirs ouverts. Il attire tellement l’attention de la défense adverse, j’imagine qu’il est tout en haut du scouting report de chacun de nos adversaires. Avec son physique, il force souvent les prises à deux. C’est énorme pour ma carrière de pouvoir jouer avec un gars comme lui. »

Mis en confiance par Mike Brown, Kevin Huerter est cependant mis au défi de tenir les standards élevés de son technicien, héritier de la tradition de San Antonio. Apparemment, il a encore du pain sur la planche, souvent repris durant les séances vidéos.

« C’est souvent sur ma défense en un-contre-un en tête de raquette : je laisse trop souvent l’attaquant passer dans l’axe. J’arrive plutôt bien à être dans les bons spots dans l’aide défensive, mais je laisse trop souvent mes adversaires me déborder dans l’axe. Donc Mike me le rappelle assez souvent ! »

« Malik est le comique du groupe »

Considéré comme un vétéran de la Ligue, surtout après avoir vécu son premier transfert, Kevin Huerter assume son rôle auprès de son coéquipier rookie, Keegan Murray, élu rookie du mois dernier à l’Ouest. Comme avec Domantas Sabonis sur le terrain, ce rapprochement s’est fait naturellement. Un lien qui passe par l’Iowa.

« Je suis très proche de la famille McCaffery. Fran a coaché à Siena, c’est là où mon père est allé à la fac. J’ai grandi avec les frères McCaffery, Connor est de mon âge [arrière senior à Iowa] et Pat est deux ans plus jeune [ailier junior à Iowa]. J’ai toujours suivi Iowa, quand Keegan y était. Quand j’ai été échangé à Sacramento, Connor m’a fait un topo très large sur Keegan. Mais en fait, c’est un gars super simple. Il ne connaît que le basket. Il découvre tout. Je lui fais découvrir un nouveau plat à chaque déplacement. Il ne connaissait pas les sushis, il ne mangeait que des « grilled cheese » et du « chicken parmesan ». Il mange encore du poulet, riz et des légumes systématiquement chaque soir. Il a dix plats en rotation. Il a des goûts très simples. Pareil en musique, il écoute presque exclusivement Rod Wave. Son bilan de l’année, c’était 600 heures de Rod Wave et deux ou trois autres artistes. »

Bien déterminé à aider les Kings à mettre fin à leur triste série de seize saisons sans playoffs, la pire de l’histoire de la Ligue, Kevin Huerter fait partie d’un collectif qui tient vraiment la route. Sacramento est solidement installé à la cinquième place dans la conférence Ouest.

« De’Aaron calme tout le monde. Il ne parle pas souvent, mais quand il parle, tout le monde l’écoute. Il est notre leader, celui vers lequel on se tourne en fin de match. Sa maturité en particulier m’a impressionné », conclut Huerter. « Malik Monk est celui qui parle. Il parle pour tout le monde. Domas parle aussi à vrai dire ! Il motive tout le monde, en match et à l’entraînement. Il vient me voir au mois quatre ou cinq fois à chaque match pour me booster. A côté de ça, Malik est le comique du groupe, il parle et fait marrer l’équipe. »