Luka Garza, une option supplémentaire dans la raquette des Wolves

On se doutait que Shaedon Sharpe ne ferait pas le poids poste bas. Mais plutôt que sa puissance ou sa taille, Luka Garza s’est servi de sa technique pour éliminer très facilement l’arrière des Blazers. Une merveille de « spin move » plus tard et le pivot des Wolves arrivait au cercle sans aucune contestation de la part de Blazers dépités.

Face aux hommes de Chauncey Billups plus tôt dans la semaine, le pivot remplaçant des Wolves a donné un bon aperçu de ce qu’il sait faire en attaque. « Hook », « floater », premier tir à 3-points de la saison… L’ancien meilleur joueur de la NCAA a été d’une rentabilité extrême avec 14 points (5/5 aux tirs) en 13 minutes. Plus d’un point par minute donc pour celui qui a terminé avec un +17 au +/-.

« Ses points nous ont portés, on l’a servi. C’est un joueur très doué offensivement mais il a été remarquable en défense (ndlr : quatre fautes tout de même). Il a couvert le ‘pick-and-roll’, il a contesté les arrières, il a bataillé sur chaque rebond… C’est un sacré joueur », énumère Chris Finch, en remarquant qu’il utilise principalement son joueur face aux remplaçants adverses. Luka Garza n’a donc pas dû batailler avec Jusuf Nurkic ce soir-là donc.

Sa belle sortie intervient quelques jours après ses 9 points et 6 rebonds face aux Nuggets, ou encore ses 16 points, son meilleur match, face aux Bucks. Le natif de Washington est davantage utilisé ces temps-ci en comparaison avec le début de saison où Chris Finch n’avait pas de minutes pour lui. C’est en G-League que le pivot a gardé le rythme avec 11 points (62% aux tirs dont 49% de loin) et 9 rebonds de moyenne.

Tu ne sais jamais quand ton nom va être appelé

Mais les absences successives de Rudy Gobert et de Naz Reid (dos), en plus de Karl-Anthony Towns lui ont ouvert des opportunités. « Tu ne sais jamais quand ton nom va être appelé. Je ne suis dans la ligue que depuis deux ans mais tout le monde est appelé à un moment donné, la ligue fonctionne comme ça. On a 17 joueurs et les blessures arrivent, ils tombent malades, manquent un match ici ou là », rappelait le joueur de 24 ans qui disait avoir dû composer avec le facteur Covid lors de sa saison rookie avec les Pistons.

Son inexpérience ne l’empêche pas de prendre la parole pour pointer les soucis de son équipe. Face aux Bucks récemment, les Wolves ont été archi-dominés dans le secteur du rebond avec seulement 36 prises pour 68 ballons concédés. Le jeune pivot, mobilisé derrière le titulaire Naz Reid ce soir-là, n’avait pris que trois rebonds.

« Je crois que nous, les grands, devons faire un peu mieux pour nous battre autour du cercle et pour bloquer (les adversaires). C’est un niveau de compétitivité collectif. On peut tous faire mieux. Personnellement, jouer 18 minutes ce soir et n’avoir qu’un seul rebond défensif est quelque chose que je vais regretter à l’avenir », affichait l’ancienne star d’Iowa dont le discours et les performances pourraient lui permettre de viser mieux qu’un modeste « two-way contract ».