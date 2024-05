Comme Robert Sarver a toujours son mot à dire sur les transferts, ça bloque à Phoenix

Pourquoi Jae Crowder n’a-t-il toujours pas été transféré à Phoenix ? Alors que l’ailier et les Suns ont décidé qu’il était mieux pour tout le monde qu’il reste à l’écart du groupe en attendant un échange, l’ancien joueur des Celtics, des Grizzlies et du Heat attend toujours de connaître sa prochaine destination.

C’est que Phoenix, malgré ses difficultés actuelles, ne veut pas brader son joueur, qui tournait à 9.4 points et 5.3 rebonds de moyenne la saison passée, et qui a souvent été précieux dans un rôle de poste 4 fuyant.

Les Suns veulent ainsi récupérer un ou plusieurs joueurs capables d’apporter à court terme (Grayson Allen chez les Bucks, Max Strus chez le Heat, Malik Beasley et Jarred Vanderbilt chez le Jazz…) et il n’est pas simple de monter de tels échanges trop en amont, par rapport à la « trade deadline » du 9 février.

Surtout qu’ESPN ajoute un nouvel élément qui complique les choses : Robert Sarver.

Une situation complexe

Le propriétaire du club a été suspendu par la NBA suite à son comportement sexiste et raciste à la tête de la franchise, et il vient de vendre les Suns (mais aussi le Mercury en WNBA) à Matt Ishbia. Sauf que l’accord n’est pas encore effectif, et que Robert Sarver a encore le dernier mot sur la gestion financière de l’équipe.

Même s’il n’a plus le droit d’intervenir dans la gestion quotidienne de Phoenix, ni même contacter les dirigeants des Suns, Robert Sarver paye toujours les factures et il a donc encore son mot à dire sur certains sujets.

Le plus embêtant sur le plan sportif, c’est donc que Robert Sarver doit valider tout échange qui ferait gonfler la « luxury tax » du club, et donc sa facture en bout de chaîne. Il a ainsi le pouvoir de valider ou de bloquer tout transfert impliquant un joueur dont le salaire dépasse le « salaire moyen », soit plus de 10.8 millions de dollars.

Sam Garvin, le directeur exécutif actuel, peut donc potentiellement transférer Jae Crowder sans consulter Robert Sarver, s’il parvient à ne pas toucher à la « luxury tax », voire à l’abaisser. Mais dans les faits, il y a pas mal d’options où il devrait toujours obtenir l’aval du (toujours) propriétaire. De quoi compliquer encore la situation.