Performance capitale pour Duane Washington Jr.

« C’est quelque chose que j’attendais. » Chris Paul était persuadé que Duane Washington Jr. avait ça en lui. Il a fallu attendre ce déplacement des Suns, complètement dépeuplés sur les ailes (Devin Booker, Landry Shamet, Cameron Payne ou encore Cam Johnson), à Memphis pour l’observer.

« Ce qui est cool avec lui, c’est qu’il est plus que capable. Quand les gars sont à l’infirmerie, ils ont l’opportunité de jouer plus de minutes et c’est un vrai joueur. On peut voir à sa façon de jouer à quel point il aime le jeu. C’est génial de voir que de supers matchs comme celui-ci arrivent aux bonnes personnes », développe Chris Paul.

Ce dernier avait plus d’une bonne raison de saluer son partenaire. Titulaire d’un modeste « two-way contract », Duane Washington Jr. a terminé meilleur marqueur d’une formation vainqueur à l’extérieur alors qu’elle ne partait clairement pas favorite sur le parquet de ces Grizzlies.

Le joueur non-drafté a varié entre les pénétrations et le tir extérieur, et de la création, pour finir avec 26 points (10/21 aux tirs dont 5/9 de loin), son record en carrière, en plus de 8 passes et 4 rebonds en 24 minutes.

« J’ai travaillé comme un fou »

« Ça fait du bien. J’ai travaillé comme un fou, j’ai cru en moi. Les entraîneurs croient en moi, mes coéquipiers aussi. J’ai l’air d’un disque rayé, mais c’est la vérité. Ce soir, je suis rentré tôt en jeu. Je me suis réveillé ce matin, je me sentais bien et je croyais en moi. Le coach m’a mis en position de faire du jeu. Mes coéquipiers m’ont aussi aidé. J’ai simplement mis le ballon dans le cercle », livre le héros de la soirée.

Le joueur de 22 ans avait déjà eu l’occasion de faire parler ses talents offensifs chez les Pacers la saison passée, avec qui il tournait à 10 points de moyenne. Plus tôt cette saison, il s’était fait remarquer avec une sortie à 21 points. Une blessure à la hanche l’avait ralenti durant le mois de décembre, où il avait manqué huit matchs de suite.

Dans l’ensemble, il reste très rentable avec un peu moins de 7 points de moyenne en dix minutes par match.

« Ce qu’il y a de bien avec lui, c’est qu’il n’essaie pas de faire ses preuves pour quelqu’un d’autre que lui-même », décrit Damion Lee, là où leur coach, Monty Williams, considère qu’il a été décisif sur ce match : « On avait besoin de chacun de ses paniers. Il nous a donné beaucoup d’énergie et cette agressivité sur le terrain. »