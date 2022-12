Les Suns qui sourient à nouveau, les Grizzlies qui grimacent

Entre deux équipes mal en point en cette période de fêtes de fin d’année, ce sont les Suns qui ont réussi à mieux canaliser leur énergie cette nuit à Memphis (125-108). Malgré 34 points et 6 passes de Ja Morant, les Grizzlies ont subi la loi de Phoenix, qui met fin à une série de trois revers d’affilée, tandis que Memphis s’enfonce avec quatre défaites sur ses cinq derniers matchs…

Les Grizzlies ont ainsi explosé en plein vol en deuxième quart, encaissant 42 points dont 10 points en quatre minutes pour le seul Duane Washington Jr. (26 points), leur bourreau du soir.

Ja Morant ramènera bien ses Grizzlies à -6 à quatre minutes de la fin du troisième quart-temps, mais les Suns, et encore Duane Washington Jr, vont rapidement redonner de l’air aux Suns qui vont pouvoir finir ce match en roue libre avec un matelas d’avance des plus confortables, autour de la vingtaine.

Face à des Grizzlies maladroits et clairement pas dans leur assiette défensivement, les Suns ont proposé un bel effort collectif, symbolisé par une marque bien répartie avec 8 joueurs à 10 points ou plus, dont Jock Landale à 16 points ou encore Deandre Ayton à 15 points, 10 rebonds, ou enfin Chris Paul à 14 points, 6 passes.

CE QU’IL FAUT RETENIR

— La défense aux abois des Grizzlies. Sans Devin Booker, Landry Shamet, Cam Payne ou encore Cam Johnson, les Suns ont tout de même réussi à passer la bagatelle de 42 points à la défense de Memphis (à Memphis) en deuxième quart, laissant Phoenix shooter à 13/19 aux tirs dont 7/10 à 3-points ! Ce n’est clairement pas digne des standards établis par Taylor Jenkins depuis son arrivée dans le Tennessee. Ce dernier s’incluait évidemment dans la méforme actuelle de son équipe, en insistant sur le manque de communication en défense, mais aussi un manque évident d’inspiration de l’autre côté du parquet : « Nous tous devons faire mieux offensivement. Moi, les joueurs. On doit faire mieux ! On est dans une mauvaise passe ces quatre ou cinq derniers matchs. On n’est pas à notre niveau habituel, on ne joue pas comme on est capable de le faire. »

— Le coup de chaud de Duane Washington Jr. En « two way » chez les Suns, il a néanmoins la confiance de son coaching staff et de ses coéquipiers. L’ancien d’Ohio State avait déjà été sollicité à plusieurs reprises durant la saison, dont une sortie à 21 points à Miami ou une autre à 15 points en 18 minutes pour battre les Lakers mais cette nuit, Duane Washington Jr. a fait encore plus fort avec un record en carrière à 26 points dont 5/9 à 3-points. Ça fait trois matchs de suite à 10 points ou plus pour lui : « On avait besoin de chacun de ses paniers », a apprécié Monty Williams. « Il nous a donné beaucoup d’énergie et cette agressivité sur le terrain. »

TOPS/FLOPS

✅ Duane Washington Jr. Il avait déjà montré de quel bois il pouvait se chauffer lors d’une défaite à Miami à la mi-novembre, avec une sortie à 21 points, mais hier soir, Duane Washington Jr. a fait encore plus fort à Memphis. Le shooteur remplaçant sorti d’Ohio State actuellement en « two way » pour sa deuxième année NBA a pris feu en deuxième quart, scorant 10 de ses 26 points (record en carrière) en 4 minutes seulement !

✅ Ja Morant. La superstar des Grizzlies a eu beau s’échiner, notamment avec un 3e quart tout feu tout flamme à 22 points, son équipe n’a pas pu retrouver la victoire ! Malgré ses 34 points dont un excellent 15/16 aux lancers, mais un moins bon 3/10 à 3-points (qui fait 5/20 en deux matchs), Memphis reste dans sa mauvaise passe…

⛔ Jaren Jackson Jr. Revenu très fort à la mi-novembre, Jaren Jackson Jr. est en difficulté un mois plus tard. L’enchaînement des matchs est difficile par les temps qui courent, avec une nouvelle sortie délicate cette nuit à 6 points, 8 rebonds et 3 contres, le tout à 2/12 aux tirs dont 0/4 de loin…

⛔ Desmond Bane. Comme son coéquipier JJJ, Desmond Bane essaye de revenir au meilleur de sa forme après une longue blessure. Cette nuit, il a été le seul autre Grizzly à atteindre la dizaine de points : à 14 unités, mais il a dû s’employer pour y arriver avec un petit 4/12 aux tirs dont un 0/4 à 3-points qui ne lui ressemble pas.

LA SUITE

Memphis (20-13) : long déplacement à venir à Toronto jeudi.

Phoenix (20-15) : suite du « road trip » de six matchs avec la prochaine étape à Washington dès ce soir.