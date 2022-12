Le MVP de la nuit | Luka Doncic écrit une nouvelle page d’histoire !

« Je suis grave fatigué, j’ai besoin d’une bière pour récupérer ! » Avec une telle performance à ce stade de l’année, Luka Doncic mériterait plutôt une bonne coupe de champagne. Face aux Knicks, le Slovène a écrit une nouvelle page d’histoire que même le légendaire Wilt Chamberlain n’avait pas dans ses livres.

Jamais un joueur n’avait inscrit 60 points, capté au moins 20 rebonds et distribué 10 ballons dans un même match. Il lui a fallu 47 minutes pour atteindre cette barre des 60 points (21/31 aux tirs dont seulement 2/6 de loin et 16/22 aux lancers-francs), son record en carrière, complétée par 21 rebonds (record en carrière également) et 10 passes décisives. Seul James Harden, en 2018, avait déjà posté un triple-double tout en marquant 60 points.

Last 60/20 games in NBA history: — Luka Doncic

— Center The first 60/20 game ever by a guard… and he also had 10 assists. pic.twitter.com/ClDI8bJJCS — StatMuse (@statmuse) December 28, 2022

Aucune chance de gagner !

En scorant autant, le meneur de jeu s’est également emparé du record de franchise, détenu jusqu’ici par Dirk Nowitzki (53 unités) et même celui de l’American Airlines Center. « Tout le monde est encore sous le choc. Il est spécial. L’histoire du jeu est écrite par les joueurs et elle a encore été écrite ce soir », formule Jason Kidd.

Cette page d’histoire ne se résume pas à cette seule ligne de statistiques. Son exploit personnel a été établi dans le contexte d’un match tout aussi fou. Avec neuf points d’avance à 33 secondes de la fin (103-112), les Knicks n’avaient en théorie aucun moyen de perdre cette rencontre à Dallas. Selon les stats cités par Mavs.com, une telle configuration au score était systématiquement synonyme de défaite : 0 victoire et plus de 13 000 défaites !

« 9 sur plus de 13 000 matchs à 35 secondes de la fin, c’est impressionnant. Tout le monde est resté soudé, on y a cru », décrit Luka Doncic, qui y a cru plus que les autres. Un panier à 3-points de Christian Wood, un rebond offensif loin du cercle transformé en « putback » avec la faute pour le Slovène, puis un autre panier primé de Spencer Dinwiddie ont permis à Dallas de revenir à une possession (112-115) avec quatre secondes à jouer.

Sur la ligne des lancers, Luka Doncic a rentré le premier puis manqué volontairement le second, avant de rentrer un tir miraculeux, en se jetant par terre après le rebond, pour égaliser. « Je ne sais pas, on a eu un peu de chance. On a fait rentrer un JaVale (McGee – qui n’avait pas joué jusqu’ici mais a bataillé sur ce rebond offensif), tout froid. Il a fait du bon travail. Je ne sais pas qui a touché le ballon, JaVale ou C-Wood. Mais je pense que ça devait arriver. »

Il pensait avoir gagné trop tôt…

C’est ici que le Slovène s’est lancé dans une drôle de célébration, en sautant sur place, qui n’avait pas tout à fait lieu d’être… « On m’a beaucoup interrogé à ce sujet, je pensais qu’on avait gagné. Je suis allé vers la foule comme ça (bras levés) et je pensais qu’on avait gagné. Puis je vois qu’il y a égalité… »

Ses Mavs et lui ont dû patienter les cinq minutes supplémentaires de la prolongation avant de célébrer pour de bon. Une victoire arrachée au talent et avec toute la hargne du phénomène, qui termine avec… 74 d’évaluation. « Ce garçon n’abandonne jamais. Vous pouvez le voir. Il continue à jouer et ses coéquipiers n’ont pas abandonné. Tout le monde a joué un rôle pour faire une grosse fin de match », note Jason Kidd pour ne pas oublier les autres.

Mais il est difficile pour lui de ne pas en revenir à son joueur phare.

« On est assis ici tous les soirs et on a de la chance. Les gens en ont pour leur argent quand ils viennent le voir jouer. Il fait le spectacle. Mais ce qui compte pour lui, c’est de gagner. Il croit qu’il peut gagner tous les soirs. En tant que coéquipier et entraîneur, c’est ce qu’on veut dans les vestiaires », termine le coach.