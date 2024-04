Stats & Highlights | Cinq à la suite pour Denver, Luka Doncic historique

En renversant les Kings après avoir été menés de vingt points, les Nuggets enchaînent une cinquième victoire de suite et enregistrent un huitième succès en neuf matches. Ils confirment ainsi leur première place à l’Ouest.

La performance de la soirée, de la saison même, est évidemment celle de Luka Doncic. La star de Dallas a compilé 60 points, 21 rebonds et 10 passes (!) dans une victoire improbable en prolongation contre New York. Le Slovène a été décisif, avec le panier de l’égalisation, alors que New York avait neuf points d’avance à trente secondes de la fin.

De leur côté, les Pacers ont écarté les Hawks et le Thunder a maîtrisé les Spurs.

Sans défense, les Hawks sont tombés sous les paniers de Buddy Hield. L’arrière des Pacers a trouvé la cible à six reprises derrière l’arc dans une rencontre dominée par Indiana. De plus, les remplaçants des Pacers, surtout Bennedict Mathurin et Oshae Brissett, ont écrasé ceux des Hawks.

L’écart de dix points, en faveur des hommes de Rick Carlisle, du début de dernier quart-temps va grossir en quelques minutes. Dans cet ultime acte, Tyrese Haliburton inscrit 12 points et les Pacers ne perdent pas un ballon pour s’imposer sans trembler.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

Oklahoma City – San Antonio : 130-114

L’expulsion de Gregg Popovich, pour deux fautes techniques, en début de deuxième quart-temps n’a pas provoqué d’électrochoc chez les Spurs. Le Thunder venait de prendre les commandes, avec un 11-4, et n’allait plus les lâcher de la partie.

En début de dernier quart-temps, San Antonio n’est pourtant qu’à une possession, mais là encore, Shai Gilgeous-Alexander et sa bande accélèrent avec un 14-3 pour se donner de l’air et s’offrir la victoire, face à une équipe texane qui a manqué son dernier acte.

Dallas – New York : 126-121 (après prolongation)

Incroyable Luka Doncic ! Incroyable scénario également. Privés de Jalen Brunson et RJ Barrett (qui n’a joué que 96 secondes, touché au doigt), les Knicks de Quentin Grimes (33 points, record en carrière) ont cru l’emporter à Dallas, avec neuf points d’avance à 33 secondes du terme. Ils avaient encore deux points d’avance à quatre secondes de la fin. Luka Doncic est alors sur la ligne des lancers-francs, pour sa seconde tentative.

Il manque volontairement son shoot, les joueurs de New York ne prennent pas le rebond et la balle revient dans les mains de la star locale qui marque. On file en prolongation où les shoots manqués s’enchaînent et tout se joue aux lancers-francs. Luka Doncic, auteur d’un match aussi démentiel qu’historique avec 60 points, 21 rebonds et 10 passes, marque le panier qui scelle la victoire à une minute de la fin.

Sacramento – Denver : 106-113

Les Kings auront des regrets. Après un premier quart-temps réussi où ils ont pris douze points d’avance, ils passent un 12-4 pour commencer le deuxième et ainsi compter vingt points d’avance. Nikola Jokic ne brille pas à la pause et ce sont Michael Porter Jr. et Jamal Murray qui permettent à Denver de rester dans la partie.

Sauf que les Californiens n’ont pas tué le match et Nikola Jokic finit évidemment par se réveiller. Le double MVP inscrit 14 points en troisième quart-temps et relance son équipe dans la partie. En fin de rencontre, les leaders de la conférence Ouest passent un 8-0, notamment grâce à Porter Jr. et Murray, pour remporter un cinquième match de suite.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.