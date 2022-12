Le tandem Brown/Tatum surclasse Houston

Houston est rentré dans le rang cette nuit, au lendemain d’un joli succès acquis à Chicago. Les Texans n’ont pas démérité sur le parquet du TD Garden, mais sont tombés sur un duo Brown-Tatum en fusion qui a progressivement fait basculer la rencontre en faveur des locaux pour terminer le match en feu d’artifice sur le dernier quart-temps.

Les Rockets ont pourtant tenu bon un long moment, en premier quart-temps pour commencer, s’en remettant à la verticalité de Jalen Green et Kenyon Martin Jr mais aussi à l’adresse extérieure du duo, accompagné par Jabari Smith Jr, Kevin Porter Jr et Garrison Matthews (22-21).

Il fallait au moins ça pour tenir le choc, car en face, Jaylen Brown et Jayson Tatum commençaient doucement à monter en température. Le tandem a notamment passé deux énormes dunks pour donner le ton. Mais ces Rockets sont accrocheurs, toujours devant au score à moins de trois minutes de la fin suite à un 2+1 de Jalen Green (42-43).

Jayson Tatum a alors pris ses responsabilités pour inverser la tendance avec un 3-points et un 2+1 ainsi que deux passes décisives pour les 3-points de Marcus Smart et Al Horford (56-49).

Les « Jay’s » ont poursuivi leur festival après la pause. Jaylen Brown a eu sa séquence à son tour, avec un 3-points, un panier avec la faute et un dunk main gauche en transition pour offrir enfin 11 longueurs d’avance aux locaux (82-71). En face, Jalen Green refusait d’abdiquer, et son 3-points au buzzer du troisième quart-temps a permis à Houston de rester dans la course à 12 minutes du terme (92-81).

Ce n’est que sur un 9-3 passé dès le début du dernier acte que Boston a pu se mettre à l’abri, avec cette fois Jayson Tatum et Robert Williams III pour faire trembler le cercle (101-84).

Marcus Smart, Jaylen Brown par deux fois et Jayson Tatum ont enfoncé le clou quelques minutes plus tard à grands coups de paniers à 3-points (113-97). Cette fois, les Celtics pouvaient souffler pour de bon et se diriger vers leur 25e succès de la saison.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– 77 points pour les deux leaders de l’équipe. Jaylen Brown et Jayson Tatum ont plutôt tendance à se partager la marque au fil des matchs et du profil des oppositions. Même si c’est arrivé, c’est assez rare de les voir exploser simultanément de la sorte. Même s’ils n’ont pas à rougir de leur prestation, les Rockets ont fini par être dépassés tant le tandem des Celtics a été agressif et régulier au fil de la rencontre.

– Joe Mazzulla excusé. Le coach des Celtics n’a pas pu prendre part à la rencontre suite à un souci à l’œil qui l’a contraint à déclarer forfait dix minutes avant la rencontre. À sa place, c’est donc l’ancien meneur Damon Stoudamire qui a officié, et qui s’est adjugé une première victoire en NBA en tant que coach principal.

TOPS/FLOPS

✅ Le duo Brown-Tatum. On n’aurait pas aimé être à la place des Rockets cette nuit tant Jaylen Brown et Jayson Tatum ont été chauds. Les deux joueurs ont parfaitement su se relayer, saupoudrant le tout de quelques actions de grande classe comme ce dunk monumental de Jaylen Brown en fin de premier quart-temps. Les 14 points de ce dernier en troisième quart-temps ont également pesé dans la balance. Jayson Tatum a aussi eu ses séquences fortes. À l’arrivée, Houston ne peut pas vraiment avoir de regrets sur ce match, tant ils ont donné tout ce qu’ils avaient. Boston et son tandem étaient décidément trop forts.

✅ Robert Williams III. Son meilleur match depuis son retour, avec une grande efficacité des deux côtés du terrain pour terminer avec 11 points (à 4/4 au tir), 15 rebonds, 2 passes décisives, et 1 contre en 21 minutes.

✅ ⛔️Jalen Green. Belle performance de l’arrière des Rockets… pendant trois quart-temps. Il a sombré, comme son équipe, ensuite en disparaissant de la circulation dans le dernier acte.

⛔️ Alperen Sengun. Un zéro pointé pour le pivot turc qui sortait pourtant d’un gros match à Chicago. Seulement trois tirs tentés, suffisamment rare pour être souligné…

LA SUITE

Boston (25-10) : les Celtics accueillent les Clippers ce jeudi (01h30)

Houston (10-24) : les Lakers poursuivront leur road-trip de cinq matchs à Orlando ce mardi (01h00)