Démonstration collective des Clippers à Toronto

Les Clippers se rapprochent doucement mais sûrement du sommet de leur conférence. En s’imposant sans difficulté sur le parquet des Raptors (113-124), ils ont empoché un septième succès en neuf rencontres. Là où la courte série de deux victoires de Toronto, après six revers consécutifs, est déjà terminée.

Les Canadiens ont été dominés dans à peu près tous les secteurs du jeu. Ce qui ne les a pas empêchés d’être bien au contact à l’issue de la première période (56-60). Mais avec un Ivica Zubac actif dans les raquettes, Los Angeles a mis un sérieux coup d’accélérateur dans le troisième quart-temps. La très grosse fin de période de Norman Powell – auteur de 11 points de suite pour son équipe – a permis aux Clippers de s’envoler avant l’ultime quart-temps (82-97).

Relégués à plus de 20 points dans les minutes suivantes, Toronto s’est un peu remis la tête à l’endroit grâce à l’énergie du trio Pascal Siakam – Scottie Barnes – O.G. Anunoby. Les Raptors revenaient ainsi à une douzaine de points dans les dernières minutes. Mais Paul George d’un « stepback » à mi-distance, Kawhi Leonard d’un « tip-in » ou Nicolas Batum dans le corner à 3-points se chargeaient de clore les débats.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le retour des champions. Champions NBA en 2019, Kawhi Leonard et Norman Powell revenaient dans le Canada pour la première fois depuis l’épidémie de Covid-19. Le premier, qui en a profité pour saluer Drake, n’avait plus rejoué dans son jardin de la Scotiabank Arena depuis le 11 décembre 2019 et sa remise de bague. « Il y a toujours de grands souvenirs liés à cette salle. Je préfère donner aux fans de Toronto la chance de me voir jouer à nouveau. Cela a fait partie de ma décision », note « The Klaw » en référence au fait de jouer cette seconde soirée de « back-to-back ».

– Pas de fatigue chez les Clippers. Les hommes de Tyronn Lue disputaient donc leur second match en deux soirs. Et ceci après avoir disputé une prolongation la veille à Detroit. Ils n’ont ainsi rejoint leur hôtel à Toronto qu’à… 3 heures du matin. « Cela montre tout simplement le niveau auquel on peut jouer, peu importe ce qui est contre nous, lorsque tous les gars sont concentrés et jouent les uns pour les autres », se félicite Norman Powell. Les Raptors, eux, n’avaient pas joué depuis le 23 décembre…

– La sortie de Fred VanVleet. Ce n’est pas demain la veille que Nick Nurse limitera le temps de jeu de son meneur favori à seulement 23 minutes. L’explication à sa faible utilisation cette nuit est simple : le titulaire a dû rejoindre le vestiaire à l’entame du troisième quart-temps en raison d’une gêne dans le bas du dos. Malachi Flynn a pris le relais et, à défaut de compenser niveau création, s’est montré adroit.

TOPS/FLOPS

✅ Pascal Siakam. Nouveau match de All-Star face à celui dont il était le lieutenant en 2019. À l’instar de toute son équipe, le Camerounais n’a pas trouvé la mire à 3-points mais il n’a jamais cessé d’attaquer le cercle. Ses appuis décalés pour l’atteindre sont toujours impressionnants.

✅ Ivica Zubac. Alors que Reggie Jackson, Norman Powell et Paul George ont également atteint ou dépassé la barre des 20 points, on s’arrête sur la grosse performance du pivot qui a symbolisé la domination intérieure des Clippers, au rebond notamment. « C’est un monstre à proximité du cercle, dix rebonds offensifs », constate Tyronn Lue qui ne s’est pas privé de l’utiliser alors que l’équipe adverse jouait sans pivot.

✅ La défense sur Kawhi Leonard. Chapeau à O.G. Anunoby pour avoir limité son ancien coéquipier. Il a été bien aidé par Scottie Barnes et une défense collective bien organisée sur le meilleur joueur d’en face, régulièrement pris à deux après la pose d’un écran. Kawhi Leonard en a profité pour servir ses coéquipiers et a terminé meilleur passeur de la rencontre.

⛔ Juancho Hernangomez. Titulaire depuis deux semaines, l’Espagnol apportait jusqu’ici 5 points et 4 rebonds de moyenne en 26 minutes. Cette nuit, il n’a rien apporté en ratant ses cinq tentatives de tirs.

LA SUITE

Raptors (15-19) : réception des Grizzlies, jeudi.

Clippers (21-15) : déplacement à Boston, jeudi.

