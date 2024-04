Les Warriors se font peur face à Charlotte !

Grâce à un Klay Thompson à la main chaude qui fait 4/6 de loin et une défense qui limite les Hornets à 34% aux tirs, les Warriors font rapidement un premier écart (37-26).

Alors que LaMelo Ball n’est guère inspiré, c’est Gordon Hayward qui essaie de garder Charlotte en embuscade mais les jeunes Warriors enfoncent le clou (57-40). Il faut une baisse de concentration de Jordan Poole et de Golden State pour voir Terry Rozier limiter la casse (65-52).

Les Hornets profitent du manque d’intensité des Warriors pour leur passer un 18-8 et revenir sous la barre des dix unités (78-70). Les hommes de Steve Kerr peinent à se remettre à l’endroit mais c’est Klay Thompson qui prend les choses en mains pour remettre les Hornets à distance (89-78).

Golden State continue cependant de jouer avec le feu. Deux erreurs de James Wiseman lancent un 12-2 des Hornets qui reviennent sur les talons de leur adversaire (96-95). Avec le vent en poupe et quatre minutes à jouer, deux 3-points de LaMelo Ball et de Gordon Hayward ramènent Charlotte à égalité (101-101) !

Sonnés, les Warriors s’en remettent à Jonathan Kuminga pour inverser la tendance. Derrière son énergie, ils passent un 8-2 aux Hornets, terminé par un dunk de leur ailier pour finalement plier l’affaire et engranger une deuxième victoire de suite.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– La volonté de Jonathan Kuminga fait la différence dans le money time. À 101 partout et avec le momentum clairement du côté des Hornets, Jonathan Kuminga a enchainé trois actions qui ont changé la physionomie de la fin de match. À l’image de Kawhi Leonard, il est allé voler le ballon dans les mains de P.J. Washington avec autorité. Il est ensuite allé chercher un rebond défensif en haute altitude, avant de terminer au dunk de l’autre côté pour permettre aux Warriors de reprendre le contrôle du match. Il a ajouté un tir peu évident à mi-distance en ligne de fond et le dunk qui a scellé l’issue du match.

– Les deux erreurs qui ont relancé Charlotte. Fatigués de leur match de la veille à Portland, les Hornets sont pourtant restés en embuscade avant de profiter de deux grossières erreurs de James Wiseman pour relancer la rencontre. Avec son équipe à +11, le pivot laisse son vis-à-vis marquer, prend un tir en première intention à 6 mètres de l’autre côté, et enchaine avec un contre illégal évident après une faute sur LaMelo Ball, offrant un 2+1 au meneur des Hornets. Si Wiseman sortira toute de suite après, cette séquence a redonné de l’énergie à Charlotte et a plongé les Warriors dans un marasme offensif qui a duré pendant plusieurs minutes et qui aurait pu leur être fatal.

– 12 minutes de jeu pour Theo Maledon. Si son temps de jeu est en baisse depuis le retour de LaMelo Ball, le meneur français continue toutefois d’avoir la confiance de Steve Clifford en tant que meneur remplaçant derrière la paire Ball – Rozier. Il a cependant été discret avec 5 points et 1 passe, tout en n’étant pas à son avantage en défense.

TOPS/FLOPS

✅ Klay Thompson. Le « Splash Brother » a marqué 20 de ses 29 points en première mi-temps pour mettre les Warriors sur orbite. Il a baissé de rythme après la pause, en cherchant l’estocade en vain à de nombreuses reprises.

✅ Draymond Green – Donte DiVincenzo. Les deux joueurs ont été déterminants en marquant toutefois peu de points. Dryamond Green a pris 10 rebonds et délivré 5 passes pour aller avec ses 9 points, alors que Donte DiVincenzo a été muet mais a pris 9 rebonds, et donné 7 passes. Ils ont tous deux été essentiels en défense.

✅ Jonathan Kuminga. Décisif en fin de match avec 8 de ses 14 points, il a également éteint LaMelo Ball lors de ses 23 minutes sur le parquet.

✅ Terry Rozier. L’arrière a été le Hornet le plus solide cette nuit. Il a terminé avec 19 points et 4 passes.

✅ ⛔ Jordan Poole. En l’absence de Stephen Curry, Jordan Poole continue d’assurer la marque (24 points) mais, cette nuit, il a oublié de jouer son rôle de meneur. Il s’est précipité et ses coéquipiers ont joué à son image en deuxième mi-temps.

⛔ LaMelo Ball. La star des Hornets a terminé la rencontre à 7/25 aux tirs. A part un bon passage en début de dernier quart temps lors du retour de son équipe, il a forcé pendant toute la rencontre.

LA SUITE

Golden State (17-18) : les Warriors enchainent en back-to-back contre le Jazz.

Charlotte (9-26): les Hornets rentrent à Charlotte pour y accueillir le Thunder jeudi.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.