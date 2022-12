Le MVP de la nuit | Kevin Porter Jr. se lâche face aux Bulls

« On n’a pas été bon en défense. Un gars a pris confiance, ce qui a mis le reste de leur équipe en confiance. » Le « gars » auquel Zach LaVine fait référence s’appelle Kevin Porter Jr.. Sur le parquet des Bulls cette nuit, le meneur des Rockets a signé un beau festival d’adresse pour guider les Rockets vers la victoire.

« Je suis le meneur de jeu donc ça démarre vraiment avec moi, en facilitant le jeu, en trouvant mes partenaires dans les bons espaces et en leur donnant de la confiance lorsqu’ils obtiennent le ballon. […] Cela fait partie de ces matchs où l’on voit le résultat de nos progrès », apprécie le joueur de 22 ans.

Il faut dire que le faible niveau défensif affiché par les Bulls sur cette rencontre a bien aidé Kevin Porter Jr. et les Texans à dérouler leur basket. « On a un groupe compétitif, probablement fatigué de perdre et déçu de la façon dont on a terminé notre série de matches à domicile (ndlr : cinq défaites de suite après des victoires face aux Bucks et Suns). On a un groupe de bons gars qui ont fait de bonnes choses », décrit Stephen Silas.

De bonnes choses telles que ces 28 passes décisives générées pour marquer 50 paniers dans le jeu (50/90). « On a fait un très bon match au niveau du partage du ballon. On a beaucoup regardé la vidéo. On est arrivés concentrés sur le plan de jeu. On a été phénoménaux en matière de cohésion en attaque et en défense lors du dernier match. On voulait continuer sur cette lancée », note Kevin Porter, dont l’équipe est la pire de la ligue au classement des passes décisives par match (21,5).

Nikola Vucevic victimisé

Houston a certes affiché de bonnes séquences de partage du cuir. Mais Porter a encore inscrit beaucoup de ses tirs en sortie de dribble, sur du un-contre-un. « On a beaucoup de talent dans cette équipe. On n’est pas tous obligés de dribbler, dribbler, dribbler », répète pourtant le meneur de jeu, meilleur passeur de son équipe avec 9 caviars. Il a complété ce total de 7 rebonds et surtout son record de la saison au « scoring » avec 36 points, et d’excellents pourcentages (14/22 aux tirs dont 6/12 de loin).

Il a pris les choses dans le dernier quart-temps, où Houston a accentué son avantage, avec 15 points inscrits dans les huit dernières minutes de jeu. Les Rockets ont eu la bonne idée de provoquer des « switchs » quasi systématiques dans cette période, de sorte que Nikola Vucevic se retrouve à défendre sur le gaucher. Ce dernier n’a eu aucune difficulté à sanctionner le pivot des Bulls.

Malgré ce « one-man-show » final, le MVP de la soirée le redit : « On veut que tout le monde touche la balle et reste en phase avec le jeu. On est focalisés là-dessus. »