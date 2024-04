Andrew Wiggins à l’infirmerie plus longtemps que prévu

Pas de match de Noël pour Andrew Wiggins. Alors que les Warriors imaginaient relancer leur ailier face aux Grizzlies, les Californiens ont finalement dû faire sans lui pour le dixième match de suite. Souffrant d’une contracture aux adducteurs, il n’a plus joué depuis le 3 décembre et sa meilleure sortie de l’année (36 points) face aux Rockets.

Steve Kerr, qui pensait initialement que cette blessure n’avait rien de bien méchant, a précisé que sa convalescence prenait plus de temps que prévu. Lorsque l’ancien joueur des Wolves a été autorisé à reprendre l’entraînement le 15 décembre, l’optimisme était de mise quant à sa disponibilité pour ce match contre les Grizzlies.

« Il faut être prudent avec ce genre de blessure. (Le médecin) nous a dit que si on le ramenait trop tôt et qu’il se re-blessait, il pourrait être absent un mois. On essaie donc d’être prudents et de lui donner un jour ou deux de plus, tout ce qu’il faut pour qu’il revienne. On espère donc qu’il jouera bientôt, mais je ne peux pas vous dire exactement quand », a déclaré Steve Kerr.

Sur cette série de dix matchs joués, les Warriors, également privés en partie de Stephen Curry sur cette séquence, n’ont remporté que trois rencontres. En comptant ses deux absences précédentes plus tôt sur la saison, les Californiens affichent un piètre bilan à trois victoires en douze matchs sans Andrew Wiggins cette année.

Ce dernier réalise sa meilleure saison au « scoring » depuis qu’il évolue à San Francisco, avec 19 points de moyenne. On retiendra surtout ses meilleurs pourcentage d’adresse en carrière (51% aux tirs dont 45% de loin, mais seulement 63% aux lancers-francs).

Andrew Wiggins Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2014-15 MIN 82 36 43.7 31.0 76.0 1.6 2.9 4.6 2.1 2.3 1.1 2.2 0.6 16.9 2015-16 MIN 81 35 45.9 30.0 76.1 1.3 2.3 3.6 2.0 2.0 1.0 2.3 0.6 20.7 2016-17 MIN 82 37 45.2 35.6 76.0 1.2 2.8 4.0 2.3 2.2 1.0 2.3 0.4 23.6 2017-18 MIN 82 36 43.8 33.1 64.3 1.0 3.4 4.4 2.0 2.0 1.1 1.7 0.6 17.7 2018-19 MIN 73 35 41.2 33.9 69.9 1.1 3.7 4.8 2.5 2.1 1.0 1.9 0.7 18.1 2019-20 * All Teams 54 34 44.7 33.2 70.9 1.2 3.9 5.1 3.7 2.4 0.8 2.4 1.0 21.8 2019-20 * MIN 42 35 44.4 33.1 72.0 1.1 4.1 5.2 3.7 2.4 0.7 2.6 0.9 22.4 2019-20 * GOS 12 34 45.7 33.9 67.2 1.5 3.1 4.6 3.6 2.2 1.3 2.1 1.4 19.4 2020-21 GOS 71 33 47.7 38.0 71.4 1.2 3.7 4.9 2.4 2.2 0.9 1.8 1.0 18.6 2021-22 GOS 73 32 46.6 39.3 63.4 1.2 3.3 4.5 2.2 2.2 1.0 1.5 0.7 17.2 2022-23 GOS 37 32 47.3 39.6 61.1 1.7 3.4 5.0 2.3 2.9 1.2 1.3 0.8 17.1 2023-24 GOS 71 27 45.3 35.8 75.1 1.5 3.0 4.5 1.7 2.1 0.6 1.2 0.6 13.2 Total 706 34 44.9 35.4 72.2 1.3 3.2 4.5 2.3 2.2 1.0 1.9 0.7 18.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.