Golden State s’offre encore la peau des Grizzlies !

En l’absence de Stephen Curry et d’Andrew Wiggins, c’est Jordan Poole qui prend ses responsabilités. Ses 17 points permettent aux Warriors de faire la course en tête alors que Ja Morant et Dillon Brooks gardent Memphis au contact en attaquant le cercle (33-29).

Malgré une rotation limitée, Golden State enfonce le clou. Anthony Lamb fait 3/3 de loin et provoque la troisième faute personnelle de Jaren Jackson Jr. alors que Jordan Poole termine un 19-7 qui met Memphis à -15 (52-37). Ja Morant marque alors 11 points de suite pour réveiller son équipe mais les Warriors tiennent le coup avant de terminer la mi-temps par une faute à 3-points et une faute technique qui fait passer Memphis de -9 à -5 (59-54).

Jaren Jackson Jr écope de sa quatrième faute personnelle lors de la première possession de la deuxième mi-temps pour le plus grand plaisir de Draymond Green. Klay Thompson et Jordan Poole gardent les Warriors en contrôle mais Ja Morant ramène les Grizzlies à une possession (80-77). Steve Kerr lance alors Ty Jerome, et l’arrière marque 8 points pour lancer un 17-2 qui met Golden State à +15 (99-84).

Alors qu’ils ont le match en main, les Warriors voient Jordan Poole se faire expulser sur une deuxième faute technique. Malgré l’absence de leur premier créateur, les hommes de Steve Kerr tiennent le coup grâce à l’adresse de Klay Thompson pour s’offrir un joli cadeau de Noël et renouer avec la victoire.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Un match quasi parfait des Warriors. Pour battre Memphis sans Stephen Curry et sans Andrew Wiggins, les Warriors devaient réaliser un match quasi parfait, et c’est ce qu’ils ont fait. Steve Kerr a pu compter sur un Jordan Poole des grands jours, sur un Draymond Green (13 passes, 11 rebonds) exemplaire, sur le réveil de Klay Thompson au meilleur moment, et sur la contribution générale de son banc. Les Warriors ont également fini le match à 41% à 3-points !

– Jaren Jackson Jr et Dillon Brooks se sabordent. Éléments clefs de la défense des Grizzlies, ils ont tous les deux pris deux fautes rapidement. JJJ n’a jamais pu jouer plus de 3 minutes de suite après ça, ciblé par les Warriors et Draymond Green. Il a enchainé les fautes et n’a joué que 21 minutes. Dillon Brooks a commencé en trombe mais a lui aussi été victime de son intensité, laissant Ja Morant seul contre tous.

– Andrew Wiggins toujours absent. Pressenti pour faire son retour cette nuit, Andrew Wiggins a finalement raté son dixième match de suite. La décision a été prise par le staff médical et relayée par Steve Kerr avant la rencontre. « Sa convalescence prend plus de temps que prévu mais avec les adducteurs, il faut être prudent. S’il revient trop tôt et qu’il aggrave sa blessure, on pourrait le perdre pour un mois donc on préfère lui donner le temps dont il a besoin. » Sans aucune marge de manœuvre cette saison, les Warriors n’ont pas les moyens de se passer du All-Star pendant encore longtemps alors qu’ils espèrent se relancer avec huit matchs de suite à domicile.

TOPS/FLOPS

✅ Jordan Poole. Face à la défense agressive de Memphis, Jordan Poole a perdu cinq ballons mais il a joué les yeux dans les yeux avec Ja Morant, terminant avec 32 points pour mener les Warriors à la victoire. Seul point noir pour le meneur, ses deux fautes techniques qui auraient pu compter cher.

✅ Le banc des Warriors. 14 points pour Ty Jerome, 10 pour Moses Moody, 11 pour Anthony Lamb, 7 points Jonathan Kuminga, les jeunes Warriors ont répondu présent pour ce match à pression.

✅ Ja Morant. Le meneur des Grizzlies a été incroyable, terminant avec 37 points, 8 passes et 7 rebonds, mais il a été trop esseulé pour mener son équipe à la victoire.

✅ ⛔ Klay Thompson. Le « Splash Brother » a mal commencé le match mais a marqué 17 de ses 24 points en en deuxième mi-temps pour garder les Grizzlies à distance. Il finit toutefois seulement 8/25 aux tirs.

⛔ Jaren Jackson Jr.. Comme lors des playoffs, le jeune intérieur a rapidement eu un problème de fautes. Il n’a joué que 21 minutes et a été transparent.

⛔ Les seconds couteaux de Memphis. À l’exception de Ja Morant, les Grizzlies ont terminé la rencontre à 37% aux tirs, dont 6/25 pour le duo Desmond Bane – Dillon Brooks. Insuffisant pour espérer l’emporter.

LA SUITE

Golden State (16-18) : les Warriors enchainent à domicile mardi contre les Hornets

Memphis (20-12): les Grizzlies reçoivent les Suns, après les avoir battu de 25 points vendredi