Pour Jaylen Brown, la défense des Celtics est « inacceptable » !

Les Celtics sont bien loin de l’image de durs à cuire qu’ils souhaitent montrer, surtout à domicile… Cette nuit, ils ont perdu l’avantage du terrain lors du deuxième match face aux Cavaliers (118-94). Cela leur était déjà arrivé face au Heat au premier tour des playoffs, et une fois de plus, la défense, ou plutôt l’absence de défense, est pointée du doigt.

Certes, avec 94 points, l’attaque des Celtics n’a pas été brillante, mais les manques défensifs ont été flagrants. « C’était juste un mauvais match », admet Jaylen Brown. « Évidemment, nous n’avons pas très bien shooté ce soir, mais défensivement, c’était une performance inacceptable. C’est ce qui m’énerve. Défensivement, nous avons concédé 118 points, et en plus, nous avons perdu la bataille du rebond, donc nous ne nous sommes pas aidés ce soir. »

Les Celtics ont souffert en défense…

L’écart est flagrant dans la réussite aux tirs entre Boston et Cleveland : les Celtics ont tiré à 41% contre 55% pour les Cavaliers. Manquer des tirs arrive à n’importe quelle équipe, mais ce que Jaylen Brown regrette, c’est le manque d’efforts qui suit.

« Je m’en fiche si vous ratez des tirs, mais il faut défendre sur son gars de l’autre côté du terrain. Cela vous donne le droit de rater plus de tirs si vous défendez » poursuit l’arrière-ailier All-Star. « Mais on ne peut pas rater des tirs, et leur laisser toute liberté de l’autre côté du terrain. C’est inacceptable. »

… et aux rebonds

Pas de repli défensif, pas de protection de la raquette… Les Celtics ont failli dans de nombreux domaines, encaissant 60 points dans la peinture. Même faillite au rebond puisque les Cavaliers se sont largement imposés dans ce secteur davec 44 prises contre 31. Jayson Tatum est le seul joueur des Celtics à dépasser la barre des 5 rebonds !

« C’est la clé : défendre et prendre des rebonds. Ce sont deux secteurs dans lesquels on n’a pas été bons, » ajoute Jaylen Brown. « Nous ne sommes pas bien battus aux rebonds, et nous n’avons pas défendu à un niveau suffisant. Ils ont fini à près de 50% à 3-points, ils ont vraiment bien shooté, mais nous devons aussi faire bien mieux en défense. »

Depuis le début des playoffs, les Celtics s’imposent toujours lorsqu’ils limitent l’adversaire sous la barre des 100 points. Ce sera sans doute indispensable pour récupérer l’avantage du terrain lors des deux prochaines rencontres à Cleveland.