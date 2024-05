Tim Hardaway Jr. entre enfin dans ses playoffs

« Oui, je pense que ma cheville guérit plutôt bien. » Tim Hardaway Jr. peut sourire. Il a enfin commencé ses playoffs, après des débuts difficiles. Il n’avait inscrit que 6 points en 22 minutes dans les deux premiers matches face aux Clippers, avant de rater les quatre rencontres suivantes, à cause de sa cheville droite.

Son retour dans le Game 1 face au Thunder ne fut guère marquant, avec deux points à 1/5 au shoot en 17 minutes. En clair, l’arrière n’était pas entré dans ses playoffs, comme si sa mauvaise fin de saison régulière se prolongeait.

Puis, dans cette deuxième manche à Oklahoma City, l’ancien des Knicks a trouvé le chemin du cercle. D’abord à mi-distance, puis à 3-pts, en terminant avec 17 points à 6/10 au shoot en 19 minutes.

« Tout le monde pense que ce seront Kyrie Irving et Luka Doncic à chaque match. Voilà pourquoi c’est un sport collectif. On a besoin de grosses prestations comme celle de PJ Washington. Je suis heureux de voir qu’il a mis des tirs », glisse-t-il face aux 29 points de son coéquipier. « C’était génial. On avait besoin de lui, de chaque point », ajoute PJ Washington. « Il a joué avec cœur, des deux côtés du terrain. »

« C’était génial de voir Timmy faire son match »

Même enthousiasme chez Josh Green. « C’était génial de voir Timmy faire son match. Tim Hardaway Jr. est un incroyable shooteur et il a fait cela dans ce match. On est 100% derrière lui. »

La performance du shooteur a parfaitement compensé le mauvais match de Kyrie Irving sur le plan du scoring (9 points à 2/8 au shoot) et un Luka Doncic toujours en difficulté physiquement. Si TIm Hardaway Jr. est à ce niveau, les Mavericks auront bien plus de chances de gagner cette série.

« C’était pareil contre les Clippers, ils nous avaient bottés les fesses dans le premier match », rappelle le joueur de Dallas. « On voulait réagir dans le deuxième match et donner le ton. On a une chance de jouer une finale de conférence devant nous, donc on veut tout donner pour y parvenir. »

Tim Hardaway Jr. Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 NYK 81 23 42.8 36.3 82.8 0.2 1.3 1.5 0.8 1.8 0.5 0.6 0.1 10.2 2014-15 NYK 70 24 38.9 34.2 80.1 0.2 2.1 2.2 1.8 1.7 0.3 1.2 0.2 11.5 2015-16 ATL 51 17 43.0 33.8 89.3 0.1 1.6 1.7 1.0 0.9 0.4 0.5 0.1 6.4 2016-17 ATL 79 27 45.5 35.7 76.6 0.4 2.4 2.8 2.3 1.3 0.7 1.3 0.2 14.5 2017-18 NYK 57 33 42.1 31.7 81.6 0.6 3.4 3.9 2.7 2.2 1.1 1.6 0.2 17.5 2018-19 * All Teams 65 32 39.3 34.0 84.1 0.5 2.9 3.4 2.5 2.2 0.8 1.6 0.1 18.1 2018-19 * NYK 46 33 38.8 34.7 85.4 0.6 2.9 3.5 2.7 2.3 0.9 1.8 0.1 19.1 2018-19 * DAL 19 29 40.4 32.1 76.7 0.4 2.8 3.2 2.0 1.8 0.6 1.3 0.1 15.5 2019-20 DAL 71 30 43.4 39.8 81.9 0.4 2.9 3.3 1.9 1.8 0.6 1.0 0.1 15.8 2020-21 DAL 70 28 44.7 39.1 81.6 0.3 3.0 3.3 1.8 1.6 0.4 0.9 0.2 16.6 2021-22 DAL 42 30 39.4 33.6 75.7 0.3 3.4 3.7 2.2 1.8 0.9 0.8 0.1 14.2 2022-23 DAL 71 30 40.1 38.5 77.0 0.3 3.2 3.5 1.8 1.7 0.7 0.9 0.2 14.4 2023-24 DAL 79 27 40.2 35.3 85.2 0.3 2.9 3.2 1.8 1.3 0.5 0.9 0.1 14.4 Total 736 27 41.8 36.0 81.2 0.3 2.6 2.9 1.9 1.7 0.6 1.0 0.1 14.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.