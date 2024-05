Donovan Mitchell a piqué au bon moment

Si Cleveland avait été dominé dans le Game 1, Donovan Mitchell n’avait pas forcément raté sa prestation dans cette défaite. Néanmoins, ses 33 points étaient entachés de déchet, entre maladresse et ballons perdus.

Pour le Game 2, l’arrière a été plus sobre en début de rencontre. Il a fait tourner la balle, en servant surtout Evan Mobley. « Il a donné le ton. Il était agressif, dominant et tout le monde a suivi », relate l’ancien du Jazz en parlant de l’intérieur. « Quand on regarde les statistiques, ce fut un effort collectif. On a appris de nos absences de la première manche, ce qui est énorme. »

Résultat : à la pause, Donovan Mitchell n’avait inscrit que 6 points, en prenant seulement six shoots. Il a distribué 5 passes, sans perdre un ballon, et les Cavaliers sont alors encore dans le match. Un scénario très positif donc.

« J’ai impliqué les gars, j’ai choisi mes positions, j’ai trouvé un moyen de mettre la pression. En seconde période, ce fut avec des points. Je l’ai dit toute la saison : parfois, ce sont des passes ou des rebonds », poursuit-il. « Peu importe, quand c’est le moment d’y aller, il faut y aller. Je savais que, à un moment ou un autre, je devais commencer à shooter. »

« On doit faire tout ce qui est nécessaire. Peu importe ce que demande le match »

Sa première mi-temps en mode passeur a eu un effet positif sur sa montée en puissance ensuite. Le danger était multiple pour les Cavaliers, avec Evan Mobley, Caris LeVert, Isaac Okoro, et la défense de Boston a été obligée de s’adapter.

« Ils ont défendu sur moi de manière un peu différente. Ils étaient plus haut sur le pick-and-roll, donc Mobley était ouvert. Ils ont essayé de me contenir en transition donc les joueurs étaient ouverts », analyse le All-Star, qui a inscrit 16 points en troisième quart-temps.

Donovan Mitchell ajoutera 7 points dans le dernier acte, pour terminer avec 29 points à 10/19 au shoot, 8 passes, 7 rebonds, avec un seul ballon perdu. Une prestation complète dans la victoire des siens.

« On doit faire tout ce qui est nécessaire. Peu importe ce que demande le match. J’ai compris que, en troisième quart-temps, il fallait donner le ton en étant agressif car on avait fait des bons et des mauvais troisièmes quart-temps en playoffs », rappelle-t-il. « Donc j’ai donné le ton en allant vers le cercle, en shootant, mais aussi en défense, en allant au rebond. C’est mon travail : je dois le faire chaque soir, je dois être le leader. Je suis censé faire ça. »

Donovan Mitchell Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 UTH 79 33 43.7 34.0 80.5 0.7 3.1 3.8 3.7 2.7 1.5 2.7 0.3 20.5 2018-19 UTH 77 34 43.2 36.2 80.6 0.8 3.3 4.1 4.2 2.7 1.4 2.8 0.4 23.8 2019-20 UTH 69 34 44.9 36.6 86.3 0.8 3.6 4.4 4.3 2.5 1.0 2.7 0.2 24.0 2020-21 UTH 53 33 43.8 38.6 84.5 0.9 3.5 4.4 5.2 2.2 1.0 2.8 0.3 26.4 2021-22 UTH 67 34 44.8 35.5 85.3 0.8 3.4 4.2 5.3 2.5 1.5 3.0 0.2 25.9 2022-23 CLE 68 36 48.4 38.6 86.7 0.9 3.3 4.3 4.4 2.5 1.5 2.7 0.4 28.3 2023-24 CLE 55 35 46.2 36.8 86.5 0.8 4.3 5.1 6.1 2.2 1.8 2.8 0.6 26.6 Total 468 34 45.0 36.6 84.3 0.8 3.5 4.3 4.7 2.5 1.4 2.8 0.3 24.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.