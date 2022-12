Ces petits détails qui plombent l’envol des Hawks

De’Andre Hunter pensait avoir fait le plus dur. Sa contestation du dernier tir de DeMar DeRozan était si bonne que le joueur des Bulls s’est retrouvé à balancer un « airball ». Les Hawks, alors à égalité avec la franchise de Chicago, s’imaginaient ainsi pouvoir filer en prolongation.

Sauf que John Collins, qui avait bien repoussé Patrick Williams au rebond, a laissé échapper le cuir et Ayo Dosunmu, venu de nulle part, a récupéré le ballon qui traînait et marqué au buzzer sous le cercle. Le meneur des Bulls n’avait pas été contesté par la défense des Hawks alors qu’il venait d’effectuer la remise en jeu…

En voilà une défaite rageante pour les Hawks et John Collins, auteur de cette faute de main fatale. « Il est déjà dur envers lui-même. Il sait qu’on le soutient. On lui a fait savoir que tout n’est pas de sa faute, il s’agit d’une seule action dans le match. Or, le match est long, et si on avait géré nos affaires pendant les deux premiers quarts-temps (ndlr : 61 points encaissés), on n’aurait pas à en être là », remarque Trae Young.

Ce sentiment est partagé par Dejounte Murray, qui pointe du doigt ces petits détails souvent décisifs. « Cela montre qu’on doit faire des efforts pendant tout le match. Ce sont les petites choses, plonger sur le parquet, être là pour votre coéquipier… Le ballon est si précieux, il faut s’assurer qu’on en prenne soin, cela commence par moi. J’ai toujours dit que je n’aimais pas perdre la balle. Que ce soit au 1er, 2e, 3e ou 4e quart-temps, je n’aime pas ça. (Mais) je sais que ça arrive », note l’ancien joueur des Spurs, dont la nouvelle équipe compte parmi les très bons élèves de la ligue (4e) avec seulement 13.5 « turnovers » par match.

Manque de régularité

Cette bonne moyenne n’empêche pas les Hawks de souffrir régulièrement lorsqu’une fin de match serrée s’annonce.

Les joueurs de Géorgie affichent ainsi un bilan équilibré de sept victoires pour autant de défaites lorsque l’écart est de cinq points ou plus dans les cinq dernières minutes de jeu.

« Quand on fait des erreurs, en ne faisant pas un écran retard, en ne prenant pas soin du ballon ou en ne prenant pas les rebonds, cela peut coûter cher. […] Il faut faire les bons choix dans la dernière ligne droite pour gagner, et on ne l’a pas fait. On n’a pas fait les ‘stops’, on n’a pas pris les rebonds, on n’a pas rentré les tirs nécessaires. Donc c’est quelque chose qu’on peut corriger. On doit s’améliorer dans ce domaine », réclame Nate McMillan.

C’est sans doute à ce prix-là que les Hawks, dont les ambitions ont pris une autre dimension avec le recrutement estival de Dejounte Murray, pourront décoller pour de bon. Pour l’heure, ils occupent la 8e place à l’Est avec un bilan là aussi équilibré à 16 victoires pour 16 défaites. Depuis leur début de saison à sept victoires en dix matchs, Atlanta patine et ne parvient pas à enchaîner plus de deux victoires de suite…

« On ne va pas se chercher d’excuses. On sait ce qu’on a à faire dans les moments difficiles. […] À moins de cinq minutes de la fin (face aux Bulls), on a huit points d’avance. On a vu ce qu’on a fait sur la vidéo, on doit mieux faire. C’est à ça que ça se résume », termine Nate McMillan.