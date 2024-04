Ayo Dosunmu, au bon endroit et au bon moment

Il reste quatre secondes à jouer. Les Bulls et les Hawks sont à égalité, 108 partout. Ayo Dosunmu effectue la remise en jeu, il trouve DeMar DeRozan, puis file vers le panier. « Au cas où », raconte-t-il.

Ce « cas où » est justement arrivé puisque le All-Star de Chicago manque sa tentative en faisant airball. La balle atterrit sur John Collins, qui ne parvient pas à s’en saisir. Ayo Dosunmu en profite et marque au buzzer.

« Je l’ai toujours dit : je ne sais pas comment Ayo gobe autant de rebonds offensifs », déclare Zach LaVine à NBC Sports. « Chaque match, il a un rebond offensif, un layup. Je ne sais pas comment il a été se mettre à cette place. Il était au bon endroit, au bon moment. Je suis heureux pour lui, il se sacrifie beaucoup et c’est une victoire importante pour nous. »

C’est une deuxième victoire de suite, ainsi qu’une revanche particulière pour les Bulls, dix jours après avoir été battus au buzzer contre ces mêmes Hawks, après un panier du rookie AJ Griffin.

« Avec notre saison jusqu’à maintenant, beaucoup de matches comme ça ont mal tourné pour nous », explique le meneur de jeu. « On a réussi à revenir après avoir été mené de huit points, on est resté soudé et ça montre qu’on progresse. Surtout avec nos nombreux blessés. »

Peu utilisé et peu performant depuis quelques matches, Ayo Dosunmu a davantage eu sa chance dans cette rencontre. Déjà parce que Goran Dragic était absent, ensuite parce qu’Alex Caruso, touché au visage, n’a joué qu’en première période. Résultat : 9 points en 34 minutes et ce panier au buzzer donc.

« Tout est une question d’approche », confie-t-il. « Il faut être fort mentalement dans cette ligue. Je m’efforce d’être comme ça, d’être un bon coéquipier. Mardi, je n’ai pas joué (cinq minutes contre Miami) autant que je ne l’aurais voulu. Mais je ne peux pas en vouloir à mes coéquipiers, je continue de les soutenir. Je savais que, quand mon moment serait venu, je serais prêt. C’est ma mentalité. »

https://www.youtube.com/watch?v=uVU0GvyFXwI

Ayo Dosunmu Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 CHI 77 27 52.0 37.6 67.9 0.4 2.4 2.8 3.3 2.4 0.8 1.4 0.4 8.8 2022-23 CHI 80 26 49.3 31.2 80.5 0.6 2.2 2.8 2.6 2.3 0.8 1.2 0.3 8.6 2023-24 CHI 76 29 50.1 40.3 81.0 0.7 2.1 2.8 3.2 2.2 0.9 1.4 0.5 12.2 Total 233 28 50.4 37.0 77.0 0.5 2.3 2.8 3.0 2.3 0.8 1.3 0.4 9.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.