Vainqueur des Wizards, le Jazz s’accroche au wagon de tête

A l’image des Nuggets, leaders de la conférence, six équipes de l’Ouest possèdent 19 victoires, et dans le lot, il y a le Jazz. De retour à domicile après un « road trip » de trois rencontres à l’Est, les coéquipiers de Lauri Markkanen enchaînent avec un deuxième succès de rang en s’imposant 120-112 face aux Wizards. Une victoire longue à se dessiner puisque les équipes ont passé trois quart-temps à faire du chassé-croisé (11 égalités, 23 changements de leader). C’est finalement Collin Sexton qui va faire basculer le match.

De retour sur les terrains après avoir soigné sa cuisse, l’ancien Cavalier inscrit 5 points en 11 secondes, dont un « buzzer beater » à la fin du 3e quart-temps (93-90) puis Nickeil Alexander-Walker lui emboîte le pas pour conclure un 13-0 à cheval sur les deux quart-temps. En deux minutes, le Jazz vient d’assommer les Wizards. En face, seul Bradley Beal marque des points (12 de suite !) mais il s’épuise et le Jazz, par Jordan Clarkson et Malik Beasley, enfonce le clou pour porter l’écart à +15 (119-104).

A l’entrée du « money time », la messe est dite, et Will Hardy ouvre son banc et Utah s’impose finalement 120-112. Un simple coup d’accélérateur aura suffi.

CE QU’IL FAUT RETENIR

La rentrée de Collin Sexton. Avec 18 points en 17 minutes à 6 sur 7 aux tirs, le 6e homme du Jazz effectue un retour remarqué. D’autant que c’est lui qui fait basculer le match à la fin du 3e quart-temps.

La défense au large. Les Wizards n’ont pas trop fait les efforts pour coller leurs adversaires au large. Adroits de loin (46%), Sexton et ses coéquipiers ont souvent pris leurs 3-points sans grande contestation.

TOPS/FLOPS

✅Le duo Sexton/Beasley. On n’est pas loin du match parfait pour ce duo, et on retiendra leur complicité pour répondre à Bradley Beal dans le 4e quart-temps. Difficile de trouver plus efficace comme tandem de remplaçants dans toute la NBA : 43 points en 42 minutes à 15 sur 24 aux tirs avec un +/- de +30 en cumulé. Beasley apporte en plus une dimension défensive avec quatre des cinq interceptions du Jazz.

✅ Bradley Beal. Il a d’abord fait jouer les autres avant de prendre les choses en main. Il a tout tenté en début de 4e quart-temps pour recoller au score, mais il manquait de soutien.

⛔Will Barton. C’est le fantôme du joueur qu’il était à Denver. Il n’apporte plus cette étincelle en attaque, et comme il ne défend pas, son coach limite ses passages sur le terrain.

LA SUITE

Utah (19-16) : trois jours de repos avant de se rendre à San Antonio lundi.

Washington (12-21) : back-to-back du côté de Sacramento ce soir.