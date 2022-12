Un triple-double 13 étrange pour Nikola Jokic

Quarante-huit heures après un triple-double de légende face aux Hornets, et rafler le trophée de Joueur de la semaine, Nikola Jokic en a remis une couche cette nuit face aux Grizzlies, dans le choc de la conférence Ouest. Les chiffres sont moins impressionnants, mais la performance est tout aussi rare : 13 points, 13 rebonds et 13 passes (donc quelques unes géniales !). C’est son 6e triple-double de la saison, son 82e en carrière, et seuls Larry Bird et Magic Johnson avaient déjà terminé un match avec le chiffre « 13 » dans chaque colonne.

Jokic est même allé encore plus loin puisqu’il termine avec un +/- de… +13 ! De quoi amuser son coach. « Il devrait se rendre quelque part et miser sur le 13 » lance Mike Malone, tandis que Jokic a du mal à croire que c’est déjà son 82e triple-double en carrière.

« Je dis toujours qu’une passe rend deux personnes heureuses »

« Je ne peux pas dire que ça ne représente rien car je n’aurais jamais rêvé réussir ça » répond-il sur TNT. « Je ne me suis jamais forcé à réussir ça, je n’ai jamais été un chasseur de stats… Je ne veux pas le sous-estimer car c’est un honneur, et c’est bien. »

Sans surprise, ce que Jokic aime par-dessus tout, c’est l’altruisme. Voici ce qu’il répond lorsque Charles Barkley lui demande ce qui rend le plus heureux sur un terrain. « Pour être franc, quand tout le monde se fait des passes, c’est ce qui fait la beauté de ce sport… Quand tout le monde se fait des passes, quand tout le monde touche le ballon… Je dis toujours qu’une passe rend deux personnes heureuses. »

Cette nuit, sans Jamal Murray, ni Michael Porter Jr, les Nuggets ont limité les Grizzlies à 91 points, et cette victoire leur permet de prendre les commandes de la conférence Ouest. Dans une conférence très ouverte, est-ce que ça peut être l’année de Denver ?

« Ce soir, notre défense a été étonnante, et on a été agressifs dès le début » répond Jokic. « On a connu un petit coup de moins bien dans le 3e quart-temps, et je crois qu’on a encaissé 30 points, mais globalement, on a très bien défendu et je pense que c’est la clé pour nous, pour aller loin en playoffs. »