Le MVP de la nuit | Un triple-double historique pour Nikola Jokic

Comme la saison passée, à la même époque, Nikola Jokic ne fait pas de bruit, mais il monte en puissance, et il ne faut surtout pas l’enterrer dans la course au MVP. Double tenant du titre, le Serbe fait toujours partie de la crème de la crème, et cette nuit, face aux Hornets, il signe tout simplement son meilleur match de la saison avec un triple-double de légende : 40 points, 27 rebonds et 10 passes !

C’est tout simplement le premier joueur depuis Wilt Chamberlain à compiler un tel triple-double !!! Jamais depuis « The Stilt », en 1968, un joueur n’avait réalisé un triple-double avec au moins 40 points, 25 rebonds et 10 passes. Il n’est que le 3e joueur à réaliser pareil exploit puisque Elgin Baylor y était aussi parvenu en 1961. En revanche, DeMarcus Cousins, Kareem Abdul-Jabbar et Oscar Robertson s’en étaient seulement approchés.

Nikola Jokic vise aussi la 3e étoile

C’est dire la portée de la performance de Nikola Jokic face à des Hornets toujours aussi perméables dans la raquette. Il y a quelques jours, Joel Embiid avait martyrisé Mason Plumlee et ses coéquipiers, et cette fois, c’est au tour de Nikola Jokic, au point même d’atteindre la barre des 20 rebonds à la pause ! Là encore, il faut remonter à Dwight Howard en 2018 pour trouver trace d’un joueur avec 20 rebonds en une mi-temps.

« Je ne savais pas qu’il avait fait 40/27/10 mais je savais que c’était une nouvelle performance exceptionnelle, et qu’il avait été efficace » a réagi Mike Malone. « Ce n’est pas uniquement les stats de Nikola, c’est sa capacité à rendre les autres meilleurs. Nikola est un talent générationnel. »

Au-delà des stats, Nikola Jokic a dû sortir le grand jeu car les Hornets ont fait trembler les Nuggets jusqu’au bout. C’est donc lui qui trouve Bruce Brown pour le 3-points, avec sa 10e passe, et c’est encore lui qui inscrit les deux lancers-francs de la victoire à 13 secondes de la fin.

« Pour être franc, je pense que c’est grâce à notre défense que je me suis retrouvé au bon endroit pour prendre les rebonds » se justifie le Serbe sur ses 27 prises. « Je n’ai pas essayé de les attraper et je n’ai pas cherché à les prendre. C’est juste comme ça, vous voyez ? Franchement, je souhaite que ça puisse être comme ça tous les soirs. »

À l’arrivée, Denver signe une quatrième victoire en cinq matches, et se maintient en embuscade derrière Memphis et New Orleans. Quant à Nikola Jokic, il signe son 81e triple-double en carrière !