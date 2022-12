Le MVP de la nuit | Joel Embiid comme Allen Iverson

Déjà auteur de 59 points il y a un mois face au Jazz, Joel Embiid en a remis une couche cette nuit face aux Hornets. En 34 minutes, le pivot All-Star compile 53 points et 11 rebonds avec un 20 sur 32 aux tirs, dont 2 sur 3 à 3-points, et 11 sur 11 aux lancers-francs !

Le Camerounais est le premier joueur des Sixers depuis Allen Iverson à signer plusieurs matches à 50 points et plus dans la même saison. L’ancien MVP avait réalisé cet exploit en 2000/01 et 2004/05. Même exploit pour Wilt Chamberlain en 1965/66 et 1967/68.

« Le ballon m’a simplement suivi » résume-t-il à propos de sa prestation. « Mes coéquipiers, James (Harden)… J’ai trouvé qu’on avait bien fait circuler la balle, et la balle m’a simplement trouvé. Ce qui est bien, c’est de le faire quand on gagne car ça craint quand on fait ce genre de performance dans une défaite. Je suis simplement heureux d’avoir été productif dans une victoire ».

Joel Embiid donne « l’impression que c’est facile de marquer »

Après un début de match raté, les Sixers ont profité de l’avantage de taille, de kilos et de talent de Joel Embiid sur Mason Plumlee pour le servir en permanence. Dos au panier, sur contre-attaque ou au large, il a toujours cherché à agresser son adversaire, et ça donne quelques paniers compliqués après des contacts, et il a souvent terminé au sol. Un vrai travail de sape pour faire plier la défense de Charlotte.

« Il est resté en mode attaque pendant tout le match » note James Harden, qui distribue 16 passes. « Il a donné l’impression que c’était facile de marquer. Il était agressif pour aller au cercle et ses tirs sont tombés dedans. »

Il faut rappeler que ni Harden, ni Embiid n’étaient là lorsque les Hornets s’étaient imposés 107-101 avec 72 points inscrits dans la raquette. Cette fois, Embiid leur a bien fait comprendre qu’il était le boss de la peinture.

« On dit qu’il faut servir le gars qui a la main chaude. Que ce soit mes coéquipiers ou moi, si quelqu’un marque une fois, on se doit de continuer de le servir jusqu’à ce que la défense le stoppe une, deux ou trois fois. Dans ce genre de situation, j’ai continué de marquer, et ils ont juste continué à me donner la balle. »