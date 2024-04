Denver étouffe Memphis et prend les commandes de l’Ouest

Le leader de l’Ouest et son dauphin se défiaient cette nuit dans les Rocheuses. Un choc au sommet, avec la première place de la conférence en jeu, qui n’a pas vraiment tenu toutes ses promesses.

En effet, sans doute désireux d’envoyer un message au reste de la ligue contre les Grizzlies, les Nuggets ont livré une prestation pleine et aboutie, en particulier sur le plan défensif, pour rapidement tuer tout suspense et décrocher leur cinquième victoire en six matchs (105-91).

Et, ce, alors que les coéquipiers de Nikola Jokic (13 points, 13 rebonds, 13 passes) se présentaient pourtant sans Jamal Murray ni Michael Porter Jr. Esseulé, Ja Morant (35 points, 10 passes) a tout tenté dans le camp d’en face, mais son équipe s’incline quand même pour la deuxième fois consécutive en déplacement.

CE QU’IL FAUT RETENIR

— Le message de Denver. Et si les Nuggets avaient signé leur meilleur match de la saison ? Pas impossible, surtout en défense, tant ils ont maîtrisé les débats de bout en bout. Très vite détenteurs d’une large avance, grâce à leur premier quart-temps parfait (35-14), ils ont mis en pièces et fait déjouer les Grizzlies, qui occupaient le trône de l’Ouest. « Occupaient », car ils le laissent désormais à leur adversaire du soir, même si les bilans sont identiques. Et dire que ni Jamal Murray, ni Michael Porter Jr. n’étaient présents pour épauler Nikola Jokic…

— Nikola Jokic, la force tranquille. Si certains avaient encore des doutes concernant la candidature du « Joker » pour le titre de MVP 2023, ce match devrait les effacer. Pas spécialement transcendant statistiquement, alors qu’il termine avec un triple-double, son 6e de la saison et son 82e en carrière, le double MVP en titre a bel et bien rayonné contre Memphis. Plaque tournante de l’attaque de Denver et facilitateur de génie, le Serbe a découpé la défense adverse (malgré Steven Adams ou Jaren Jackson Jr.), sans jamais donner l’impression de forcer et en prenant constamment la bonne décision. Tant au scoring qu’à la passe. « M-V-P ».

TOPS/FLOPS

✅ Les titulaires de Denver. Outre l’inévitable Nikola Jokic, donc, les Nuggets ont aussi pu compter sur de solides prestations de l’ensemble de leur cinq de départ. De Aaron Gordon (24 points, 7 rebonds) à Bruce Brown (16 points, 5 rebonds), en passant par Kentavious Caldwell-Pope (12 points, 7 rebonds) ou le rookie Christian Braun (13 points), les titulaires de Denver étaient tous sur la même longueur d’onde et cette force de frappe collective n’a eu de cesse de faire tourner la tête aux Grizzlies en défense.

✅ Ja Morant. On ne pourra pas dire que le meneur All-Star n’a rien tenté pour remettre les Grizzlies dans le match après leur entame de match ratée. Le problème, c’est qu’il était beaucoup trop esseulé pour espérer mieux que cette défaite, à la fois sèche et incontestable. Malgré du déchet avec le ballon (7 pertes de balle), l’insaisissable feu follet de Memphis a montré de belles choses en attaque, gardant constamment le pied sur l’accélérateur et trouvant le bon équilibre entre agressivité vers le panier, réussites à mi-distance ou coups de canon à 3-pts. Dommage que Desmond Bane n’était pas là pour planter quelques paniers primés…

⛔ Dillon Brooks. Gêné par les fautes tout au long de cette partie, sans que l’on sache vraiment si cela avantageait Denver ou Memphis, l’arrière/ailier des Grizzlies est passé à côté de sa rencontre : 11 points, mais à 5/14 aux tirs et 0/5 à 3-pts. On l’a aussi vu progressivement se frustrer et se plaindre auprès des arbitres, sans doute irrité par la physionomie de ce match, où rien n’est allé dans le sens de son équipe.

LA SUITE

Denver (19-11) : réception de Portland, dans la nuit de vendredi à samedi (03h00).

Memphis (19-11) : déplacement à Phoenix, dans la nuit de vendredi à samedi (04h00).

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.