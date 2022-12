Mal débuter les matches, une mauvaise habitude à rapidement éliminer pour les Nets

Avec six victoires de suite et dix sur les onze derniers matches, tout va bien à Brooklyn depuis presque un mois. Néanmoins, les deux derniers succès ont été arrachés après avoir réalisé un comeback.

Face aux Raptors, puis aux Pistons, Kevin Durant et sa bande ont accusé 18 et 19 points de retard avant de l’emporter. C’est beaucoup, surtout face à une équipe canadienne dans le dur actuellement, et contre Detroit, une des plus mauvaises formations de la ligue.

C’est donc une mauvaise habitude qu’il va falloir rapidement éliminer. « C’est un défi pour nous », concède Royce O’Neale pour le New York Post. « On doit élever notre niveau de jeu. On ne peut pas manquer d’énergie ou de concentration. On doit donner le ton dès le début. »

Durant l’a démontré face aux Pistons avec 26 points dans le troisième quart-temps : si les Nets le veulent, ils peuvent dominer ces adversaires sans attendre d’être dans les cordes.

« C’est le même groupe qui commence les rencontres qui ensuite réalise de gros troisièmes quart-temps et nous remet dans les matches », constate Jacque Vaughn. « Donc c’est une question de concentration. Il faut être concentré, être prêt. On ne veut pas se retrouver dans un trou comme lors des deux derniers matches, avec plus de dix points de retard, car on ne va peut-être pas en revenir. Ils ont réussi à le faire dans ces deux rencontres, mais on ne souhaite pas être dans cette situation trop souvent. »

Surtout que le niveau des adversaires des Nets va augmenter avec les Warriors (qui viennent de prendre une gifle à New York), les Bucks, les Cavaliers et les Hawks au programme dans les sept prochains jours.