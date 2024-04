Les Warriors touchent le fond

La dernière fois que les Warriors étaient venus au Madison Square Garden, c’était l’euphorie générale puisque Stephen Curry s’était emparé du record du nombre de 3-points inscrits en carrière, sous les yeux de Ray Allen et Reggie Miller. Un an plus tard, le double MVP n’était pas sur le terrain, mais assis sur le banc. Blessé à l’épaule, il a assisté à la déroute de son équipe, battue de 38 points face aux Knicks.

Stephen Curry n’était pas le seul absent puisque Andrew Wiggins est à l’infirmerie depuis deux semaines, et Steve Kerr devait aussi se passer de Donte DiVincenzo, malade, et de JaMychal Green, en quarantaine. Malgré ces absences, on pensait que Golden State avait les moyens de tenir tête aux New-Yorkais. Sauf qu’ils ont explosé, dépassés par le rythme et l’agressivité des coéquipiers de Julius Randle.

« J’ai trouvé qu’on n’avait pas été assez physique en première mi-temps » analyse Steve Kerr. « La conséquence, c’est qu’ils ont récupéré les ballons qui traînent, les rebonds, les rebonds offensifs… Ils ont eu beaucoup de 3-points ouverts. Globalement, ils étaient libres pour shooter, ils nous ont dominés au rebond, ils ont fait attention au ballon, et ils ont tout fait mieux. »

Jordan Poole et Klay Thompson : 9 balles perdues !

La bataille au rebond illustre la domination des Knicks avec 47 prises contre 29, et surtout 14 rebonds offensifs.

« Beaucoup de leurs rebonds ont donné des points sur des secondes chances. Ils ont pris beaucoup de rebonds offensifs, et c’est l’une des meilleures équipes dans ce domaine » rappelle Kevon Looney. « On s’y attendait et il fallait leur tenir tête physiquement d’entrée. Je ne pense pas que nous ayons fait du bon boulot dans ce domaine. Quand on laisse des gars trouver leur rythme d’entrée, c’est difficile de fermer le robinet. »

Alors que la victoire à Toronto avait donné des signaux d’espoir, les Warriors sont vite retombés dans leurs travers, à l’image d’un Klay Thompson en grande difficulté.

« J’ai trouvé qu’on était un peu trop détendus en première mi-temps » poursuit Steve Kerr. « On avait besoin que Jordan réalise un grand match, et que Klay marque des points. Les deux ont un peu perdu le contrôle en première mi-temps, en essayant d’en faire trop. Ils savaient qu’ils allaient devoir assumer une charge plus importante. J’en avais un peu parlé après le match de l’autre soir : le plus est l’ennemi du bien pour eux parce qu’ils attirent tellement l’attention. S’ils peuvent jouer sans ballon, d’autres choses vont s’ouvrir. Il y a eu quelques possessions où j’ai trouvé qu’ils avaient forcé et ils ont perdu le ballon. Mais on ne peut pas en vouloir car il y a de l’effort. »