Spécialiste du marcher, Jaylen Brown se pense ciblé par les arbitres

Jaylen Brown n’est pas le seul joueur à pester sur l’augmentation des « marchers » sifflés en NBA cette saison. Rien qu’entre octobre et novembre, les arbitres en ont sifflé le double (1.7 par match en octobre à 3.4 en novembre), et la tendance se poursuit depuis le début du mois de décembre.

Il faut dire que le sujet est épineux, surtout en NBA, où les « marchers » ont été plus ou moins tolérés pendant des années dans le but principal de privilégier l’attaque (et le spectacle). C’est un peu la même chose lorsqu’un « porter de balle » est sifflé en NBA, alors qu’ils sont, pour la plupart du temps, ignorés.

La question ne semblait pas déranger l’ailier des C’s outre mesure jusqu’à ce que Boston se mette à perdre quatre fois sur ces cinq derniers matchs. La maladresse, les mauvaises exécutions en attaque et les pertes de balle ont ainsi été mises en avant après la défaite face à Orlando dimanche, la deuxième de suite.

« Il faut augmenter notre niveau défensif », a-t-il expliqué au sujet des difficultés passagères en attaque. « C’est ce que j’ai fait tout au long du match. J’ai insisté sur le fait de mettre la pression sur eux en défense. Parfois, ça ne va pas marcher. Ça peut arriver d’avoir des problèmes au tir. Il y a d’autres façons d’influencer le jeu. Donc j’ai essayé d’augmenter le niveau de la défense, de les pousser à perdre des ballons, pour partir en transition et courir. Et c’est ce qu’on a fait. C’est juste qu’on a l’impression que j’ai perdu beaucoup de ballons, alors qu’il y a eu beaucoup de « marchers » sifflés ».

Des ballons perdus qui coûtent cher

Jaylen Brown a pointé un autre élément, les « marchers », qu’on ne cesse de lui siffler ! Depuis cinq matchs, il est en effet réprimandé au moins une fois par rencontre pour avoir fait un ou deux pas de trop ballon en main.

« C’est quelque chose que je dois travailler, j’imagine », a-t-il déploré après avoir été attrapé par la patrouille à quatre reprises lors des deux derniers matchs pour marcher. « Les arbitres choisissent quand ils mettent l’accent dessus. On dirait qu’à chaque p****n de match, je suis la personne ciblée. Mais si vous regardez dans la ligue, vous pouvez identifier beaucoup de joueurs qui font la même chose. Donc vous ne pouvez pas choisir quand vous sifflez des choses et d’autres fois non. Mais c’est quelque chose sur lequel je vais travailler. Je vais certainement faire attention à mon pied pivot parce que beaucoup de mes pertes de balle ce soir sont venus des marché sifflés ».

Forcément, la situation l’irrite alors qu’il a eu du mal à trouver de l’adresse dimanche (10/25), et qu’il est le joueur le plus « gaspilleur » de la NBA sur ces trois derniers matchs, avec 16 ballons perdus. Il n’empêche qu’en regardant ce montage, Jaylen Brown ne peut nier qu’il a un souci avec ses appuis et que les marchers sifflés sont légitimes.

Jaylen Brown has began to spread the travel plague league wide. A job that only the federal basketball investigators can handle.#teamtattletale pic.twitter.com/ljuXNSTNps — IN THE LAB (@DevInTheLab) December 20, 2022