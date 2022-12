Le Magic veut se débarrasser de cette étiquette de « loser »

La double confrontation entre Boston et Orlando et TD Garden relevait de la mission impossible pour le Magic sur le papier. Mais sur leur lancée, les Floridiens ont poursuivi leur belle série en allant décrocher deux victoires de suite sur le parquet du désormais ex-leader de la conférence Est.

Vainqueurs 117-109 dans l’acte I, les hommes de Jamahl Mosley ont montré leur force de caractère en allant arracher l’acte II dimanche dans un match indécis jusqu’au bout (95-92), certes facilité par l’absence de Jayson Tatum.

Une fin de match gérée comme des grands

Pour Paolo Banchero, héros de la soirée avec ses 31 points à 6/7 de loin, venir gagner à Boston est un signe qui ne trompe pas.

« Cela signifie beaucoup de venir ici, dans cet environnement, et de décrocher deux victoires de suite, face à cette équipe. Cela signifie beaucoup et ça va compter pour nous pour la suite. On sait qu’on peut rivaliser avec n’importe qui. On doit garder le même niveau de concentration », a-t-il confié après le match.

Cette double victoire fera peut-être en effet date dans la saison du Magic, comme un moment qui a marqué un tournant après un début d’exercice très compliqué au niveau comptable. Sur ce match, les jeunes stars en puissance d’Orlando ont également montré leur capacité à gérer leurs émotions et le contexte hostile au cours d’un « money-time » qui a frôlé l’irrespirable.

A plusieurs reprises, ils ont été à deux doigts de tout perdre, jusqu’à ce dernier tir à 3-points manqué de Grant Williams qui a scellé le sort du match en leur faveur.

« Ça montre de quoi on est capables. Qu’on peut répondre présent dans les moments importants, que ce soit en déplacement ou à la maison, peu importe tant qu’on est tous sur la même longueur d’onde, concentrés sur le plan de jeu, à prendre les possessions l’une après l’autre » poursuit Banchero. « Ces deux dernières possessions montrent bien la façon avec laquelle on a abordé ces deux dernières semaines et notre sérieux. Ça nous a permis de réussir ces deux derniers stops. Ça montre tout le travail qu’on a accompli. »

Eddie House les a piqués au vif

Dans la préparation de leur match, le numéro 1 de la Draft a précisé qu’une sortie d’Eddie House, ancien joueur passé par les Celtics désormais consultant, avait eu le don de motiver le vestiaire. L’ancien shooteur avait en effet déclaré après le premier match remporté par le Magic que ça restait une équipe de perdants…

« Je mentirais si je vous disais que ça ne nous a pas motivés », a-t-il poursuivi. « C’était le truc qu’on avait besoin d’entendre, après les avoir battus au match précédent, et sur le fait de les rejouer tout de suite. Parfois, tu peux te satisfaire de cette première victoire, ou d’en avoir gagné une sur deux. Mais de voir cette vidéo, ça nous a donné ce boost en plus pour faire la même chose dans le deuxième match ».

Pour être sûr que le message est bien passé et qu’ils n’auront pas à reprendre Eddie House à nouveau, quatre joueurs du Magic (Cole Anthony, Markelle Fultz, Mo Bamba et Wendell Carter Jr) ont tous envoyé le même tweet, d’un gif montrant Rafer Alston gifler le haut du crâne d’Eddie House lors d’un match de playoffs entre Orlando et Boston en 2009.

De son point de vue, Paolo Banchero estime qu’Orlando va encore devoir prouver sur le terrain qu’il mérite plus de respect de la part du reste de la ligue. Lentement mais sûrement, les Floridiens pourraient bien parvenir à leurs fins.

« Ça a clairement mis le feu aux poudres pour certains des gars et pour l’équipe en général. Nous voulons simplement gagner le respect de la ligue. Il est clair que beaucoup de gens ne nous respectent pas encore, alors nous allons devoir y aller match par match et nous y tenir. On finira par le gagner. En attendant, nous allons devoir continuer à avancer ».