Pour Deandre Ayton, les Suns « n’affrontent pas les équipes qu’ils voient en vidéo »

Monty Williams ne voulait pas s’alarmer après la dernière défaite de ses Suns, la cinquième consécutive, face aux Rockets. Cela faisait pourtant deux ans que le club de l’Arizona n’avait pas connu une si mauvaise série, mais l’entraîneur en chef rappelait à ses joueurs que c’est par le travail que le groupe sortirait de cette mauvaise passe.

Les absences de Devin Booker (depuis deux matchs) et de Cameron Johnson n’aident évidemment pas non plus, alors que Deandre Ayton reconnaissait les problèmes défensifs actuels du groupe.

Sur cette série de défaites, les Suns encaissent ainsi 124.6 points de moyenne par match. Seuls les Hornets font pire, et la raquette est particulièrement friable puisque les adversaires des Suns inscrivent 55.6 points de moyenne dans la peinture sur leurs cinq dernières sorties. Seuls les Blazers et les Spurs y sont plus permissifs…

« C’est globalement lié à la communication » assure le Bahaméen à The Athletic. « Les équipes utilisent des joueurs plus petits à différents postes, elles bougent avec le ballon, font déplacer notre défense et attaquent notre raquette. Quand je sors, il y a un autre grand qui prend les rebonds et finit près du cercle. Et puis on fait beaucoup de fautes. Comme on défend beaucoup, ça pèse sur notre attaque. C’est difficile de prendre du rythme en attaque parce qu’on défend tellement longtemps, en faisant des fautes. Tout ça nous pèse, également sur le plan mental. »

Mais le pivot a une autre explication, plus surprenante, au sujet des problèmes de son équipe.

« On pourrait dire beaucoup de choses. Mais il faut juste préparer ces matchs en sachant que ces équipes veulent nous arracher la tête. En défense, on doit mieux communiquer et jouer plus dur. Rester davantage connectés. Les équipes qu’on voit en vidéo ne sont pas celles qu’on affronte. Elles jouent plus dur, elles sont plus motivées. »