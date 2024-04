Enchaîner les défaites, les Suns de Monty Williams ont déjà connu

4 décembre 2022. Les Suns s’imposent très largement (+38 !) sur le parquet des Spurs et consolident leur première place à l’Ouest avec un beau bilan de 16 victoires et 7 défaites. Dix jours plus tard ? Les joueurs de l’Arizona ne sont plus très loin d’être éjectés du Top 4.

L’explication est simple : ils n’ont plus gagné depuis cette sortie dans le Texas. Et dans une conférence aussi dense et resserrée au niveau des résultats, une série de cinq défaites de rang se paye cash.

Dernier revers en date, cette nuit sur le parquet des Rockets, pourtant bonnets d’âne à l’Ouest, qui avaient déjà battu les Suns début décembre. Une rencontre terminée sur l’une des pires prestations offensives de leur saison.

À la pause, les joueurs de Monty Williams n’avaient inscrit que 35 points. Ils ont bien réagi par la suite avec plus du double marqué dans les deux quart-temps suivants, mais leur adresse d’ensemble a plafonné à… 32% de réussite (33/103), dont 25.5% de loin (13/51). Symbole de cette maladresse jamais connue chez eux cette saison : Mikal Bridges, certes meilleur marqueur de son équipe (18 points) mais avec un inqualifiable 4/24 aux tirs.

« Beaucoup de nos tirs manqués ont généré des opportunités de contre-attaque pour eux. On n’a pas du tout shooté correctement en première période. Ça nous a mis dans le dur. En seconde période, on a marqué 62 points, sans Book, sans DA, sans Cam », énumère Monty Williams, dont l’équipe n’a jamais mené dans la partie.

Souvenirs de décembre 2019

Devin Booker était à l’infirmerie, tout comme Cam Johnson, tandis que Deandre Ayton (cheville) et Cameron Payne (pied) ont dû quitter leurs coéquipiers en cours de partie.

« Ce que je dis à nos gars est qu’on va avoir des matchs comme ça. J’ai trouvé qu’on était restés compétitifs, on a défendu », nuance le coach, avant d’ajouter : « Mikal termine à 4/24. C’est une combinaison difficile quand vous n’avez pas Book et tous les autres gars sur la touche. »

Cette défaite, avec une attaque en panne, survient après le double revers concédé sur le parquet des nouveaux n°1 de l’Ouest, les Pelicans. Avant cela, les Suns ont lourdement perdu à domicile face aux Celtics, après une grosse défaite à Dallas.

« Le truc avec moi, Book, DA, Mikal, Cam, Dario (Saric) c’est qu’on a connu des séries comme ça durant notre première année. Et on a continué à avancer, c’est ce qu’on doit faire maintenant », poursuit Monty Williams dont l’équipe avait subi une série de huit défaites consécutives en décembre 2019. Depuis cette époque, et jusqu’à aujourd’hui donc, les Suns n’avaient jamais perdu plus de quatre rencontres de suite.

Inquiet Chris Paul (16 points à 5/17 cette nuit) ? « Pas vraiment. Du moment que le vestiaire reste positif et comprend que la saison est longue. On a fait… une série de 18 victoires consécutives (la saison dernière) et on a perdu au deuxième tour. Vous voyez ? Dans cette ligue, on ne peut pas se sentir trop haut ou trop bas. »

Réaction possible jeudi soir sur le parquet des Clippers, avant d’enchaîner quatre matchs plutôt relevés à domicile (Pelicans, Lakers, Wizards et Grizzlies).