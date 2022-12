Tyrese Haliburton : « Les équipes commencent à nous prendre plus au sérieux »

Rick Carlisle a bien tenté de mettre en avant ses six passes décisives et son +/- à +7 pour contrebalancer la mauvaise performance de son meneur, dont le 0/9 aux tirs a coûté cher aux Pacers dans la défaite 97-92 face à Miami.

Peine perdue, Tyrese Haliburton n’a pas pris autant de pincettes pour qualifier sa prestation. « Je n’ai tout simplement pas fait un grand match dans l’ensemble », avait-il rapidement lâché.

Le meneur avait de quoi nourrir des regrets au regard de son match précédent à 12/15 au tir face à Brooklyn, et à la prestation de ses coéquipiers, dont cinq ont scoré 9 points et plus. La bonne défense de Miami a évidemment joué un rôle dans sa contre-performance. Pour l’heure, Tyrese Haliburton ne se veut pas plus alarmiste que ça.

« C’est juste un manque d’agressivité. Je n’ai pas encore revu le match, mais huit tirs tentés déjà (ndlr : neuf), ce n’est tout simplement pas assez. Deux lay-up auraient pu changer tout le cours du match pour moi, et je pense pour notre équipe. Je dois juste être plus agressif, pour trouver mes positions de tir, et garder à l’esprit que 0 sur 8 au tir, ça peut changer très, très vite ».

Ce court revers face à Miami confirme également tout le potentiel de cette équipe, même avec l’un de ses leaders dans un soir sans. Tyrese Haliburton a aussi remarqué que le bon début de saison des Pacers n’est pas passé inaperçu dans le reste de la ligue.

« Au fil des matchs, les équipes commencent à nous prendre plus au sérieux », a-t-il ajouté. « On progresse chaque jour au classement et les attentes progressent aussi. On nous donnait derniers en NBA toute la saison. Maintenant, les équipes jouent contre nous comme si elles étaient dos au mur, et beaucoup d’équipes dans la ligue n’ont pas le bilan souhaité en ce moment. Les équipes vont venir pour jouer du bon basket, pour jouer comme il faut, comme Miami l’a fait ».

Tyrese Haliburton aura pour mission de se relancer face au champion en titre à domicile ce soir (01h00).