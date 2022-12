Toujours sans contrat, Carmelo Anthony ne stresse absolument pas

La liste est longue des anciennes vedettes NBA sans contrat. Il y a Rajon Rondo, LaMarcus Aldridge, Demarcus Cousins ou encore Paul Millsap et Hassan Whiteside. Mais le plus prestigieux d’entre tous, et le plus surprenant sans doute, c’est Carmelo Anthony.

L’ancien ailier des Knicks et des Nuggets sort d’une saison très correcte aux Lakers, mais son profil n’intéresse personne. Pas même les Knicks où il aurait pu filer un coup de main en sortie de banc. Mais l’intéressé y croit toujours, et surtout il ne se prend pas la tête.

« J’aime ce sport, voilà ce que je vais dire » a-t-il répondu au micro d’ESPN en marge de la rencontre entre Sierra Canyon et Christ The King, le lycée de son fils Kiyan. « Je réalise qu’il y a beaucoup de choses que je ne contrôle pas. Je peux prendre du recul, laisser les choses se faire et je l’accepte. Je suis en paix avec ça. »

« Je peux regarder mon fils jouer, l’entraîner, être près de lui, aller à ses matchs »

Une pause forcée qui lui permet donc d’être au près de son fils dont on dit beaucoup de bien. « Je suis détendu… Je peux regarder mes enfants… Je peux regarder mon fils jouer, l’entraîner, être près de lui, aller à ses matchs. Ce sont des choses que je n’ai pas eu l’occasion de faire pendant longtemps. Désormais, je peux être ce père et l’homme que je dois être. Donc ça va. »

Le tout en gardant l’espoir de rejouer en NBA. « J’adorerais jouer, j’adore le sport, et je vais à la salle tous les jours. Si l’opportunité se présente, elle se présentera, mais ce n’est pas quelque chose qui me stresse. »