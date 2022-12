Un parterre de superstars pour assister au duel entre Bronny James et Kiyan Anthony !

Il y a 20 ans, le 12 décembre 2002, LeBron James et Carmelo Anthony s’affrontaient devant les caméras d’ESPN pour l’une des plus grosses affiches de l’histoire des « high school ». Vingt ans plus tard, jour pour jour, le calendrier a bien fait les choses puisque cette nuit, les fils de LeBron James, Bronny et Bryce, affrontaient le fils de Carmelo Anthony ! Plus exactement, il s’agissait de la rencontre entre les lycées de Sierra Canyon (Californie) et de Christ the King (New York), classés respectivement 25e et 22e sur le plan national.

Dans les tribunes, papa et maman James étaient là, assis aux côtés de Carmelo et Lala Anthony. Pas très loin, Scottie Pippen Jr et son papa Scottie Pippen, dont le fils Justin évolue aux côtés de Bronny, mais aussi Kim et Khloe Kardashian, Natalia Bryant, la fille aînée de Kobe, Kenyon Martin, Penny Hardaway et Nick Young.

Devant ce parterre de personnalités, Bronny James et ses coéquipiers s’imposent 62-51 avec 12 points, 6 rebonds, 3 passes et 2 interceptions pour le fils aîné de LeBron. En face, Kiyan Anthony, qui est dans sa deuxième année, termine avec 8 points.

Dans sa dernière année de lycée, Bronny James n’a pas encore fait de choix pour la saison prochaine. En pleine progression, il a reçu de nombreuses propositions d’universités, mais il pourrait aussi opter pour la G-League et son Ignite Team. Son papa saura le conseiller…