Bouillant contre les Wolves, Damian Lillard se rapproche de Clyde Drexler

Habitués à prendre des cartons face à lui, les Wolves ont tout tenté pour limiter Damian Lillard. Ils ont parfois bien contesté les shoots du leader de Portland, mais ce dernier était bien trop en forme pour être gêné. Résultat : après seulement 29 minutes sur le parquet, il a rejoint le banc pour de bon, dans une rencontre facilement remportée par les Blazers.

Sans joue le dernier quart-temps, Damian Lillard termine avec 38 points au compteur, à 13/21 au shoot dont un superbe 11/17 à 3-pts, qui lui permet d’égaler son record de franchise.

« Cela fait partie de ces moments où lorsqu’on on voit la balle rentrer, il faut laisser les choses suivre leur cours. C’est ce que j’ai fait », explique-t-il pour le site officiel de la franchise. « Dès que j’ai eu une fenêtre de tir, j’ai shooté. Peu importe la distance. »

Chauncey Billups n’a-t-il pas pensé relancer « Dame » en dernier quart-temps, comme ce dernier n’était qu’à un panier du record de shoots primés réussis de la franchise ?

« S’il avait été à cinq points de son record en carrière, peut-être… Lillard va en vivre d’autres des matches comme ça, ce sera pour un autre jour. Il était bouillant, c’était plaisant à voir. Mais le repos est toujours nécessaire aussi », répond le coach. « Je sais que je n’en étais pas loin, mais à 20 ou 22 points d’avance, je sais aussi que je n’allais pas revenir », ajoute le joueur.

Un autre record se rapproche pour le All-Star : celui du nombre de points inscrits sous les couleurs de Portland. Il ne manque en effet que 107 points à Damian Lillard pour dépasser Clyde Drexler. Ce n’est donc qu’une affaire de jours pour lui avant de devenir le meilleur marqueur de l’histoire des Blazers.

« Tout le monde le sait, je veux être le meilleur », confirme l’actuel deuxième meilleur scoreur de la franchise. « Les points, ce n’est pas tout non plus, mais quand on parle des chiffres, c’est le plus important. Et il s’agit de Drexler, et ceux qui connaissent l’histoire de la NBA le respectent. Décrocher ce record, avoir été aussi longtemps dans cette franchise, c’est énorme pour moi. Ce sera un grand moment pour moi, un grand honneur. »