Le cinq majeur de la semaine | Zion Williamson et Julius Randle montrent les muscles

Cette semaine, il n’a pas été trop difficile de trouver la « frontline » de la semaine. En effet, malgré sa dernière expulsion, Julius Randle a ainsi réalisé une semaine de haute volée, tout comme Zion Williamson.

Et sous le cercle, Joel Embiid a encore cartonné, avec notamment ce deuxième match à +50 points de l’année.

Ce fut par contre beaucoup plus difficile de choisir le « backcourt » car aucun candidat ne s’imposait réellement. Toutefois, même s’il était absent face aux Pacers, Kyrie Irving mérite à nos yeux sa place suite à ses sorties contre Charlotte et Atlanta. Et à ses côtés, on opte pour Ja Morant, certes assez maladroit mais très distributeur.

Comme lors des dernières saisons, vous pouvez voter pour le MVP de la semaine.





Si le sondage ne s’affiche pas, vous pouvez voter en cliquant sur ce lien