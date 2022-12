Spurs – Rockets : retour gagnant pour Gregg Popovich !

Après avoir laissé les clés du camion à Brett Brown pendant une petite semaine, Gregg Popovich était de retour ce soir sur le banc des Spurs. Ce derby texan face aux Rockets n’a pas grand saveur depuis deux saisons, mais il aura au moins permis aux coéquipiers de Keldon Johnson de mettre fin à une série de 11 défaites de suite ! Le « record » de franchise ne sera pas atteint, et c’est en deuxième période que les Spurs ont fait la différence grâce à Johnson, Tre Jones et l’étonnant Charles Bassey.

Les Rockets n’ont pas envie de défendre, et en deux minutes, les Spurs signent un 11-0 pour prendre les commandes du match (70-65). Kevin Porter Jr. stoppe l’hémorragie mais les Spurs enchaînent avec un 8-0 pour prendre le large à la fin du 3e quart-temps (90-77).

La dynamique est clairement côté San Antonio, et ce sont les vétérans Doug McDermott et Josh Richardson qui se chargent, à coups de 3-points, de porter l’écart à + 20 (109-89). À l’arrivée, les Spurs s’imposent 118-109, et ils redonnent la dernière place de la conférence Ouest à Houston.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le « poster dunk » annulé d’Alperen Sengun. Au coeur du 11-0 encaissé par les Rockets dans le 3e quart-temps, Alperen Sengun avait signé le « poster dunk » de la soirée sur un coast-to-coast. Le Turc a traversé tout le terrain avant d’écrabouiller Zach Collins. Les arbitres ont sifflé faute offensive pour un coude en avant. Le passage de Zach Collins à l’infirmerie en est la preuve.

– La défense sur jeu de transition. Les Rockets voulaient enchaîner les victoires, mais ils n’ont semble-t-il pas envie de faire les efforts… Cette nuit, leur repli défensif était catastrophique. Les joueurs ont semblé peu concernés par le match, et surtout par la défense. Tre Jones s’est régalé à traverser le terrain pour servir ses shooteurs, ou même aller au bout.

– Triste spectacle. Quand les deux derniers de la conférence Ouest s’affrontent, on ne peut pas forcément s’attendre à du grand jeu. Dunks ratés, passes lobées trop hautes, balles perdues, airballs… C’était très vilain.

TOPS/FLOPS

✅Keldon Johnson. Fâché avec son tir depuis plusieurs semaines, le champion olympique se réveille au meilleur moment, et son début de match est parfait puisqu’il va planter ses neuf premiers tirs ! Adroit de loin, il a varié ses attaques et il a gagné ses duels près du cercle avec les immenses bras de Jabari Smith Jr.

✅ Tre Jones. Record en carrière pour le frère de Tyus avec ses 26 points. Comme Keldon Johnson, il a débuté le match pied au plancher, et à eux deux, ils ont débuté la rencontre par un 16 sur 18 aux tirs ! Il a constamment apporté du rythme, et les Rockets ont craqué dans le 3e quart-temps.

✅ Charles Bassey. Son entrée en 3e quart-temps, après la blessure de Zach Collins, est décisive. Il enchaîne les contres d’un côté, s’envole au alley-oop de l’autre. Le facteur X côté Spurs.

⛔Le duo Green-Porter Jr. 10 sur 33 aux tirs pour les deux leaders de Houston. Leur sélection de tirs est douteuse, leur défense sur transition ou jeu placé est inexistante. Ils ont plombé leur équipe.

LA SUITE

Houston (7-18) : réception des Bucks dimanche soir.

San Antonio (7-18) : déplacement à Miami samedi soir.