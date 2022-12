Mike Conley et Rudy Gay sur le retour

« J’ai la bougeotte et je commence à jouer avec mes mains, je suis anxieux. » Cela démange Mike Conley de pouvoir retrouver les parquets. La bonne nouvelle est qu’il s’en rapproche. Absent depuis deux semaines en raison d’une blessure au genou, le meneur du Jazz pourrait faire son retour ce mercredi, lors de la réception des Warriors.

« Je me sens beaucoup mieux. Je progresse chaque jour. Aujourd’hui (lundi), c’est la première fois que je m’entraîne vraiment avec des contacts et autres. La semaine dernière, j’ai fait une sorte de transition entre la marche, le jogging et la course. Je la sens toujours (la gêne) mais c’est manifestement assez bon pour l’user un peu et voir où il en est », décrit le meneur en parlant de son genou.

Il n’était pas le seul blessé à avoir participé à cette séance puisque Rudy Gay, touché à un doigt et sur la touche depuis la mi-novembre, en était également. Ce dernier, l’un des autres « rescapés » de l’été, avec ses 4.5 points de moyenne en 16 minutes, a toutefois un rôle bien moindre dans le jeu du Jazz que le premier.

Avant de se blesser, le meneur affichait une bonne forme avec sa meilleure moyenne en carrière à la passe (8). Son absence a coïncidé avec une mauvaise passe pour le Jazz, avec seulement deux victoires en huit rencontres. Propulsé dans le cinq majeur, Collin Sexton a tourné à 17 points et 5 passes de moyenne sur cette période. Mais l’ancien joueur des Cavs a moins d’expérience que l’ancien leader des Grizzlies, habitué aux fins de rencontres serrées.

Frustré par les récents résultats de son équipe, Mike Conley dit avoir « envie de rentrer chez moi le soir encore plus vite, de faire tout ce que je peux, niveau rééducation, et d’essayer d’aider ces gars aussi vite que possible ».