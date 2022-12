Il n’y a qu’à jeter un œil à l’interview d’après-match pour se faire une idée de l’ambiance au sein de l’équipe. Dans la foulée de leur victoire face au Heat, tous les Grizzlies sont joyeusement venus entourer le héros de la soirée, Tyus Jones, interrogé à la télévision. Le meneur a gardé son sérieux tandis que Jaren Jackson Jr. ou Ziaire Williams faisaient les pitres derrière lui.

Son passage devant la caméra s’imposait tant le remplaçant a impressionné face à la formation floridienne. Ja Morant absent sur le terrain mais bien actif en civil sur le banc, il était titularisé pour la quatrième fois cette saison. Et l’habituelle doublure a encore répondu présent.

Impeccable gestionnaire, il a commencé très fort la rencontre en agressant Kyle Lowry et la défense du Heat. Avec à la clé, de nombreux « floaters » au cœur d’une raquette du Heat qui a concédé 64 points dans l’ensemble. Adroit de loin, le meneur a également affiché son altruisme en trouvant ses shooteurs en transition ou en montrant une bonne complicité avec l’autre homme fort de la soirée pour la bande du Tennessee, Santi Aldama.

« C’est un très bon joueur, il est doué. Il peut très bien jouer sur le ‘pick-and-roll’. Il a trouvé la faille face à toutes nos défenses, sur les ‘switchs’ ou la zone. Il a été capable de terminer au cercle ou de trouver des coéquipiers vraiment ouverts », décrit Erik Spoelstra, qui ne s’attendait sûrement pas à un tel accueil.

« Il a un énorme impact sur notre culture et dans notre succès »

Alors qu’il a gambadé en début de partie, Tyus Jones a volontairement décéléré en fin de rencontre, de sorte que le Heat ne trouve pas le rythme pour tenter un comeback. Il s’est tout de même permis une accélération face à Bam Adebayo pour finir au cercle et offrir dix points d’avance à son équipe, à cinq minutes de la fin.

Il faisait ainsi grimper son total à 28 unités (10/16 aux tirs dont 3/6 de loin), un record en carrière, avec 10 passes, 5 rebonds, 2 interceptions, 1 seul ballon perdu et 38 d’évaluation !

« Il avait déjà fait des matchs sans Ja mais c’était vraiment son meilleur match sans lui. Il a une telle importance pour nous, pas seulement sur ce match, mais tous les soirs. L’état d’esprit avec lequel il joue, qu’il sorte du banc, qu’il joue avec les titulaires ou les remplaçants, son leadership, son développement en tant que joueur et individu… C’est pourquoi on voulait qu’il revienne », énumère Taylor Jenkins, en référence à sa prolongation estivale de deux ans pour 30 millions de dollars.

« Je l’ai dit par le passé, je continue à le dire : je me vois comme un titulaire dans cette ligue. Il n’y a pas de honte là-dedans, je suis fier de mon rôle à Memphis. Quand je suis amené à être titulaire, je suis très confiant dans ce rôle aussi, et je crois que mes coachs le sont aussi. C’est en partie la raison pour laquelle je suis ici », complète le meneur, bien parti pour signer sa meilleure saison en carrière. Lorsqu’il est titulaire cette saison (4 matchs), il tourne à 20 points (54% aux tirs dont 52% de loin), 8 passes et 3 rebonds !

« Il a un énorme impact sur notre culture et dans notre succès, c’est la raison pour laquelle on l’appelle ‘Stones’ », termine son coach. Le surnom colle à la peau du meneur depuis sa période universitaire.

Barack Obama y avait même fait référence lors du passage de Duke, vainqueur du titre NCAA en 2015 avec Tyus Jones comme « MOP », à la Maison Blanche. « Ouais, c’est cool ! Ça fait un moment maintenant, j’aime bien ce surnom ! », en sourit Tyus « Stones ».