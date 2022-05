Tyus Jones se considère comme un titulaire qui sort du banc

La prolongation de contrat de Ja Morant ne sera pas le seul dossier de l’été pour les dirigeants de Memphis, puisqu’il y a deux joueurs majeurs de la rotation qui sont free agents : Kyle Anderson et Tyus Jones.

C’est le second qui devrait être l’un des grands gagnants de l’intersaison puisqu’il a prouvé qu’il était capable de diriger une équipe de haut de tableau. Derrière Jalen Brunson, il apparaît comme le meneur le plus coté de la prochaine intersaison.

« Evidemment, j’aimerais être titulaire en NBA » a-t-il reconnu lors de l’interview de fin de saison. « Je pense que n’importe quel joueur NBA vous le dira. Je mentirais si je disais le contraire. Mais ce n’est pas la fin du monde… »

Doublure de Ja Morant, Tyus Jones profite des absences de son leader pour débuter souvent les matches. C’était déjà le cas à Minnesota, et en carrière, il a déjà été titulaire à 72 reprises.

« On essaie d’en toujours d’en faire plus, mais en même temps, je me suis toujours considéré comme un titulaire, même en sortant du banc », a-t-il poursuivi. « Souvent, on me dit que je suis l’un des meilleurs remplaçants de la ligue, mais je ne me suis jamais considéré comme tel. J’ai toujours considéré que j’étais juste un titulaire qui sortait du banc. Cela a toujours été mon état d’esprit. »

Un bilan de 19 victoires pour 4 défaites comme titulaire

Leader de la NBA au ratio passes/balles perdues, il a des mains sûres, et on retiendra qu’il tournait cette saison à 12.7 points et 6.6 passes de moyenne comme titulaire.

À Memphis, on a conscience que c’est précieux d’avoir un tel joueur, capable de passer du banc au cinq de départ avec la même efficacité. Lorsqu’il était titulaire, Memphis a gagné 19 de ses 23 matches en saison régulière !

« Tyus a toujours été un élément essentiel de notre culture pour ce groupe » juge le GM Zach Kleiman, qui avait annoncé que sa direction n’était pas effrayée à l’idée de se mettre dans le rouge pour conserver ses meilleurs joueurs. Pour Tyus Jones, il faudra sans doute ajouter quelques millions à son salaire actuel, puisqu’il touchait 8,4 millions de dollars cette saison. Peut-être qu’à salaire égal, il optera pour un poste de titulaire ?

« Ce ne sera certainement pas une décision facile. Loin de là » conclut d’ailleurs Tyus Jones. « Je n’ai pas encore pris ma décision dans un sens ou dans l’autre. »