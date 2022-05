Très heureux d’être à Memphis, Ja Morant va toucher le jackpot

Entre 181 et 217 millions de dollars. C’est le contrat que devrait signer cet été Ja Morant avec les Grizzlies. La différence de 36 millions de dollars tient dans une sélection dans une All-NBA Team, et il y a de grandes chances que le meneur All-Star décroche ce bonus.

« Je ne suis évidemment pas autorisé à entrer dans les détails » prévient Zach Kleiman, le GM des Grizzlies, élu meilleur dirigeant de l’année. « Ce que je peux dire sans enfreindre le règlement de la NBA, c’est que nos projets sont de maintenir Ja comme pierre angulaire ».

Du côté du joueur, c’est une perspective partagée. Pas question de tester le marché dans un an, le génial meneur de Memphis veut aussi s’inscrire dans la durée.

« Je suis clairement heureux ici. Memphis, c’est chez moi » assure-t-il. « Au moment où la discussion va être lancée, j’ai l’impression qu’elle sera dans les médias et que tout le monde pourra la voir. Donc, si votre question est : ‘Est-ce que je veux être à Memphis ?’. La réponse est : ‘Bien sûr que oui !' »

Rien de grave au genou

L’autre bonne nouvelle, c’est que son problème au genou droit n’est absolument pas grave. C’était un coup, et il sera sur pied très rapidement.

« Le genou va bien. Il faut juste prendre le temps de récupérer, le laisser guérir » ajoute-t-il. « Pour ce qui est de savoir à quel point c’était dur pour moi de ne pas être sur le terrain, c’était très « dur ». Si j’avais pu jouer, j’aurais été là quoi qu’il arrive. »

Elu Most Improved Player et 6e des votes pour le MVP, Ja Morant a déjà en tête ses axes de progression pour la saison prochaine. Après avoir manqué 25 matches de saison régulière, et les trois derniers de la série face aux Grizzlies, le but sera notamment de se renforcer musculairement.

« Il y a beaucoup de domaines dans lesquels je peux progresser des deux côtés du terrain. C’est clairement mon principal objectif de cette intersaison. D’abord, on va commencer par être en bonne santé, puis on va se mettre au travail pour devenir consistant dans tous les secteurs de mon jeu« .