Paul George et Kawhi Leonard de retour aujourd’hui ?

Le ciel s’éclaircit tout doucement du côté de Los Angeles, où les Clippers ont enregistré les retours de Paul George et Kawhi Leonard pour la séance d’entraînement de veille de match, vendredi après-midi, en vue de la réception de Sacramento ce soir.

Le premier a manqué six matchs en raison d’une entorse du tendon de l’ischio-jambier droit, le second a pour sa part été absent pendant cinq rencontres à cause d’une entorse de la cheville droite. L’entraînement a servi à Tyronn Lue et son staff à décider si le tandem était ou pas prêt à reprendre la compétition. Un test devrait être effectué avant la rencontre pour laquelle les deux joueurs sont toujours listés comme « incertains ».

Luke Kennard et Norman Powell sur la touche

Le coach des Clippers est resté sur la retenue, précisant que « les deux progressent vraiment bien », même s’il s’est tout de même projeté sur le retour en douceur auxquels ses deux stars doivent se préparer, Kawhi Leonard en particulier.

« Il faudra leur laisser un peu de temps pour retrouver du rythme. Kawhi aura toujours un temps de jeu limité quand il reviendra, pareil pour nos situations de « back-to-back. Donc ça va prendre un peu de temps juste pour qu’ils se retrouvent dans les rotations, pour voir qui joue bien avec qui, comment répartir les minutes de Kawhi et ce qui est le mieux pour l’équipe et ce qui est le mieux pour lui aussi », a-t-il déclaré.

Tyronn Lue va encore devoir prendre son mal en patience avant de pouvoir enfin disposer d’un groupe au complet. Car si Luke Kennard a également participé à l’entraînement de vendredi après avoir manqué huit matchs (mollet droit), il n’est pas encore question qu’il retrouve les terrains ce samedi.

Restera ensuite Norman Powell, quant à lui touché à l’aine depuis mercredi.

« Je suis enthousiaste à l’idée de faire revenir les gars, PG et Kawhi, faire revenir Luke aussi. Mais maintenant, nous devons attendre Norm, alors espérons qu’il se sentira mieux bientôt. Mais je suis très impatient de voir ce qu’on peut donner (au complet) », a-t-il ajouté.