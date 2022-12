Le MVP de la nuit | Hayes Wide Shot

On le voyait monter en puissance au fil des matches, mais il lui manquait un match référence. Cette nuit, Killian Hayes signe son meilleur match en carrière dans une superbe victoire des Pistons face aux Mavericks. Le genre de succès qui vous met le public dans votre poche, après prolongation, et le Français n’est pas loin du match parfait avec ses 22 points à 10 sur 13 aux tirs, 8 passes et 4 rebonds.

Bien sûr, Bojan Bogdanovic termine meilleur marqueur du match, et il est d’une adresse folle, mais le patron, cette nuit, c’était Killian Hayes, et c’est Dwane Casey qui résume le mieux sa performance.

« C’est notre meilleur créateur, c’est notre meilleur meneur de jeu, et c’est notre meilleur défenseur sur des meneurs de jeu »

« On a besoin d’un meneur de jeu qui se comporte en quarterback sur le terrain » explique le coach. « On n’a pas beaucoup de joueurs de un-contre-un , et on a donc besoin d’un quarterback pour organiser l’attaque, et être certain que tout le monde touche le ballon. C’est notre meilleur créateur, c’est notre meilleur meneur de jeu, et c’est notre meilleur défenseur sur des meneurs de jeu. C’est ce qu’on a besoin de lui. »

Quel hommage de la part du coach de Detroit qui n’a jamais cessé de croire en Hayes, et il est récompensé depuis deux semaines. Et même s’il répète qu’il n’attend pas des points et des tirs de son meneur de jeu, le Français est de plus en plus adroit, mais aussi de plus en plus en confiance. Ces deux 3-points dans la prolongation sont pleins de cran et de confiance.

« Ils changeaient sur moi, et je savais que je pourrais prendre un shoot » raconte-t-il à propos de ses tris décisifs. « J’ai bien senti le premier, mais le second était encore mieux. »

Un joueur en confiance

Jason Kidd regrettait d’ailleurs le manque de défense de ses joueurs. « Hayes a trouvé son rythme et la résistance de notre défense n’était pas élevée. C’était plus un entraînement du matin, mais il faut féliciter Hayes. »

Un Hayes qui a apprécié la réaction de ses coéquipiers après avoir gâché une belle avance dans le « money time ». « On n’était pas abattu et on est resté costaud » souligne-t-il. « On a bien défendu, on a mis nos tirs… On savait qu’on la méritait car on joue bien depuis un moment. »

A titre personnel, il confirme que sa confiance n’a jamais été aussi élevée : « Quand les choses commencent à fonctionner pour vous, vous continuez de travailler et j’ai beaucoup bossé. J’ai la confiance de mon coach, de tous mes coéquipiers… Ils sont toujours derrière moi, et ça fait du bien. »

Outre ses points, on retiendra aussi sa bonne défense sur Doncic ou Dinwiddie, et son prochain adversaire sera tout aussi coriace : Ja Morant !