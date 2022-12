Pistons – Mavericks : Killian Hayes plus décisif que Luka Doncic !

C’est le jour de gloire pour Killian Hayes ! En pleine montée en puissance depuis la blessure de Cade Cunningham, le Français signe son plus beau match en carrière, avec la victoire au bout (131-125) après prolongation. Et c’est lui qui répond à Luka Doncic dans cette prolongation en inscrivant 8 des 14 points de son équipe !

Dallas pensait avoir fait le plus dur en égalisant, grâce à Christian Wood (125-125) mais Killian Hayes enchaîne par deux tirs à 3-points pour arracher la victoire.

Il en fallait du cran et du mental chez les jeunes Pistons qui avaient mené de neuf points dans le 4e quart-temps à moins de trois minutes de la fin (115-106). La défense sur Luka Doncic était alors parfaite mais le Slovène va faire jouer les autres, et Dallas va finir le quart-temps sur un 11-2 pour décrocher cette prolongation. C’est Reggie Bullock qui avait inscrit le panier de l’égalisation, avant que Isaiah Stewart ne loupe le panier de la gagne.

La suite, on la connaît avec un Hayes patron, même en défense, pour offrir aux Pistons l’une de leurs plus belles victoires de la saison.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Jaden Ivey 6e homme. De retour de blessure, Ivey est sorti du banc à 4 minutes de la fin du premier quart-temps, et il va être impliqué dans les huit points suivants. Face à la zone des Mavericks, il est celui qui a cassé les lignes par son agressivité, et on retiendra aussi son gros 3-points dans la prolongation.

– Le yo-yo du 4e quart-temps. Adroits pendant trois quart-temps (57%, avec un 12 sur 24 à 3-points), les Pistons ont connu un gros coup de froid au début du 3e quart-temps avec un 0 sur 6 à 3-points. Résultat, leur avance de 12 points fond comme neige au Texas, et Dallas signe un 17-4 en cinq minutes pour prendre les commandes du match. Mais les Pistons vont réagir pour reprendre neuf points d’avance, avant finalement d’encaisser un 11-2 dans le « money time ».

– Les lancers-francs. C’est rare mais les Mavericks ont été plus adroits aux tirs qu’aux lancers-francs : 54% contre 48% ! Cela faisait près de 25 ans que les Mavericks n’avaient pas connu une telle disette aux lancers-francs, avec 15 ratés sur la ligne pour finir sous les 50% !

TOPS/FLOPS

✅ Killian Hayes. C’est son meilleur match en carrière, et pas uniquement en attaque. Il a très bien défendu sur Luka Doncic, et il s’est comporté en leader. 22 points, 8 passes à 10 sur 13 aux tirs, avec les paniers de la gagne. What else ?

✅ Bojan Bogdanovic. Qu’il est précieux dans cette équipe par son adresse de loin et sa justesse ! La force tranquille, et il transmet sa sérénité à ses coéquipiers. On ne serait pas étonné que Killian Hayes tire beaucoup de sa présence.

✅ Marvin Bagley III. Christian Wood a joué face à son double ! Comme Hayes, l’ancien intérieur des Kings livre l’un de ses meilleurs matches avec les Pistons : 19 points, 13 rebonds à 7 sur 10 aux tirs.

✅ ⛔Luka Doncic. Difficile de ne pas le citer tant il joue juste, et notamment dans la fin du 4e quart-temps. Il n’en a pas trop fait, mais en revanche, son 2 sur 6 aux lancers-francs et ses oublis en défense coûtent cher.

⛔ Spencer Dinwiddie. Il a la confiance de Jason Kidd, qui le laisse sur le terrain dans le « money time », mais Dinwiddie signe un affreux 0 sur 6 aux tirs. La comparaison avec Hayes, ce soir, n’est évidemment pas à son avantage…

LA SUITE

Detroit (6-18) : réception des Grizzlies dimanche

Dallas (10-11) : samedi, à 18h00, au Madison Square Garden