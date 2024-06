Le MVP de la nuit | Le travail de sape de Bam Adebayo

On vantait la défense de Kristaps Porzingis, et Bam Adebayo lui a rappelé qu’il y avait encore beaucoup de boulot. Le pivot du Heat a martyrisé le Letton toute la soirée, et plus que le talent offensif du pivot All-Star, on retiendra la naïveté de Kristaps Porzingis sur les pick-and-roll et globalement ses mauvaises lectures.

Dès le début de match, Bam Adebayo est venu le défier avec un panier casse-croûte et du simple jeu dans le dos sur les pick-and-roll. Pendant toute la soirée, Kristaps Porzingis n’a jamais trouvé la parade… Même punition pour Daniel Gafford qui a tenté le défi physique. En vain.

« Cela fait partie de ces soirées où mes coéquipiers me donnent la balle et je tire profit de mon avantage sur le duel » explique le champion olympique. « Ce sont des tirs que les Wizards m’ont laissé prendre ».

« Monsieur Fiabilité » pour Erik Spoelstra

Longtemps à la traine, le Heat a profité du travail de sape de Bam Adebayo dans la peinture pour passer devant, et c’est lui qui fait la différence dans le « money time » avec quatre points de suite, dont ce lay-up main gauche devant les bras immenses de Kristaps Porzingis.

« Il a beaucoup de pression sur les épaules depuis plusieurs matches en raison des cinq différents et du reste » rappelle Erik Spoelstra. « On a besoin de cette stabilité de la part de nos leaders. Je pense qu’à un moment, on va sortir des T-Shirts « Mr Reliable » (Monsieur Fiabilité), et on va les porter ».

Une « fiabilité » qui permet à Bam Adebayo de signer un nouveau double-double, et celui-ci est costaud : 38 points, 12 rebonds et 3 passes. Sans le moindre ballon perdu en 35 minutes.

Bam Adebayo Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 MIA 69 20 51.2 0.0 72.1 1.7 3.8 5.5 1.5 2.0 0.5 1.0 0.6 6.9 2018-19 MIA 82 23 57.6 20.0 73.5 2.0 5.3 7.3 2.2 2.5 0.9 1.5 0.8 8.9 2019-20 MIA 72 34 55.7 14.3 69.1 2.4 7.8 10.2 5.1 2.5 1.1 2.8 1.3 15.9 2020-21 MIA 64 34 57.0 25.0 79.9 2.2 6.7 9.0 5.4 2.3 1.2 2.6 1.0 18.7 2021-22 MIA 56 33 55.7 0.0 75.3 2.5 7.6 10.1 3.4 3.1 1.4 2.6 0.8 19.1 2022-23 MIA 75 35 54.0 8.3 80.6 2.5 6.7 9.2 3.2 2.8 1.2 2.5 0.8 20.4 2023-24 MIA 71 34 52.1 35.7 75.5 2.2 8.1 10.4 3.9 2.2 1.1 2.3 0.9 19.3 Total 489 30 54.7 22.1 75.5 2.2 6.5 8.7 3.5 2.5 1.0 2.2 0.9 15.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.