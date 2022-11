Kristaps Porzingis, symbole des progrès défensifs des Wizards

On trouve de tout dans les stats avancées, et il y a une colonne dédiée aux points encaissés sur la défense individuelle sur pick-and-roll. Ce sont nos confrères de The Ringer qui ont extrait cette donnée pour illustrer les progrès défensifs des Wizards, et plus particulièrement de Kristaps Porzingis. Parmi les 25 joueurs qui se retrouvent à défendre le plus sur des situations de pick-and-roll, le Letton est le joueur qui encaisse le moins de points : 0,78 par possession.

Malgré ses 2m20, et même s’il peut gêner les tirs près du cercle, l’ancienne Licorne des Knicks n’a jamais été un grand défenseur. Il s’est d’ailleurs longtemps fait piéger sur des feintes de joueurs plus petits. Mais à Washington, il a trouvé un environnement et des systèmes où il peut être efficace.

« Les coaches essaient juste de me placer face à des joueurs qui ne sont pas forcément de bons shooteurs pour que je puisse reculer davantage et aider mes coéquipiers » constate Kristaps Porzingis. « J’essaie de le faire du mieux possible, et je trouve que le staff fait du très bon boulot pour utiliser chacun en fonction de ses qualités et de ses caractéristiques, et les mettre dans les meilleures dispositions possibles ».

En d’autres termes, Wes Unseld Jr. place son intérieur au centre de la raquette, et il ne le fait pas défendre sur un intérieur fuyant capable de sanctionner de loin. Face aux Wolves, Kristaps Porzingis défendra donc sur Rudy Gobert et non sur Karl-Anthony Towns.

« Je pense qu’il s’agit d’être près du panier, et d’être le plus actif possible » poursuit Porzingis, tandis que son coach vante ses qualités de défenseur. « Avec l’activité de ses mains et son envergure, il a un impact sur le pourcentage de réussite près du cercle. Quand les gars entrent dans la raquette pour finir au cercle, ils y réfléchissent à deux fois. S’ils inscrivent des floaters malgré la défense, il faut l’accepter, mais lui et Gaff font un travail énorme sur le plan défensif près du cercle. »

Plus de 13 tirs contestés par match

Après 18 matches, Washington est positionné à la 6e place, synonyme de playoffs. Leur défense est la 8e de toute la NBA, et cela fait dix ans que les Wizards n’avaient pas été aussi bien classés dans ce secteur.

L’activité de Kristaps Porzingis et Daniel Gafford leur permet de limiter les points dans la raquette à 45.4 points par match. C’est le 5e meilleur bilan de toute la NBA.

Quant aux joueurs défendus par Kristaps Porzingis, ils voient leur adresse aux tirs perdre d’environ 7 points de pourcentage par match, par rapport à leur moyenne habituelle. Même s’il ne contre pas tout ce qui bouge, Porzingis est sur le podium des joueurs qui contestent le plus de tirs : plus de 13 par match. Devant lui, Brook Lopez et Ivica Zubac. Rudy Gobert est 10e avec 10 tirs contestés par rencontre.

De manière générale, les Wizards ne possèdent pas de grands défenseurs, mais Wes Unseld Jr. a trouvé les bons systèmes, et sans doute les bons mots, pour tirer le meilleur de chacun.