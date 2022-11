Un effet Draymond Green dans le jeu des remplaçants des Warriors

Le rôle d’un second cinq ? « Il n’est pas d’entrer en jeu et de prendre l’avantage (au score), il est de maintenir cet avantage. » Telle est la vision de Draymond Green au sujet de ses coéquipiers remplaçants, dont la production pose beaucoup question depuis le début de saison.

The Athletic rapporte que les Warriors ont marqué 121 points de plus que leurs adversaires depuis le début de saison lorsque Stephen Curry était en jeu (soit près de 600 minutes au total), mais qu’ils ont été battus au score de 145 points lorsque le meneur sur le banc.

Comment remédier à cette « Curry dépendance » et faire surtout en sorte que cette « second unit » tourne mieux ? Steve Kerr pense avoir trouvé un début de réponse depuis quelques matchs en utilisant Draymond Green comme plaque tournante de ce second cinq. « Ça a l’air de fonctionner, on va continuer à le faire », annonce le coach qui a démarré les 2e et 4e quart-temps du match face aux Clippers avec Jordan Poole, Donte DiVincenzo, Andrew Wiggins, Anthony Lamb et Green donc.

« Si le premier cinq ne parvient pas à prendre l’avantage, le travail consiste à ralentir et à stabiliser le jeu. C’est ce sur quoi je me suis concentré. J’essaie juste d’aider ce cinq à jouer le plus possible sans faire d’erreur », décrit ce dernier. Un pari gagnant face aux Clippers, certes privés de Kawhi Leonard et Paul George, puisque sur ces deux entames de quart-temps, les Warriors ont aggravé l’écart en leur faveur.

Ralentir la cadence avec les remplaçants

Pour Draymond Green, la clé de ce bon fonctionnement est de ralentir le rythme du jeu des remplaçants censés, selon lui, jouer moins vite que les titulaires. « Ce cinq devrait être plus méthodique. Il devrait y avoir plus de systèmes, de mouvements structurés par opposition aux mouvements et aux attaques aléatoires. Pour moi, il s’agit simplement d’essayer de ralentir ce cinq et ensuite, le plus important, de s’assurer que ce cinq défend », poursuit l’ancien défenseur de l’année, qu’on a toutefois vu partir en transition pour bien servir Anthony Lamb sous le cercle.

Car qui dit bonnes séquences défensives, dit possibilités de partir en contre-attaque, et ainsi de booster la confiance de ces remplaçants. L’intérêt aussi étant pour Jordan Poole de bénéficier un peu plus de la vision de jeu de l’un des meilleurs intérieurs passeurs de l’histoire. « Plus Jordan se sent à l’aise avec moi dans ce groupe, plus ça le libère en transition. Ça doit être une priorité pour ce groupe. »

Quid du pivot alors ? Steve Kerr s’en « fiche », estimant que la combinaison entre Draymond Green et Anthony Lamb fonctionne suffisamment bien. Utiliser ainsi Green, les Warriors l’ont de toute façon déjà fait par le passé.

« Ce n’est pas quelque chose qu’on a fait depuis un certain temps. Mais ce n’est pas comme si je devais m’adapter à quelque chose de nouveau. En disant cela, quel est le risque ? Je le vois plus comme un filet de sécurité que comme un risque. Parce qu’on peut tous les deux (avec Curry) faire tourner un groupe en attaque. C’est le plus important, surtout pour ce second cinq : qui va mettre le groupe en mouvement ? » À l’heure actuelle, Draymond Green.