De quoi souffrent vraiment les Warriors ?

Bonne nouvelle pour les Warriors, ils jouent ce soir à domicile. Attention tout de même puisqu’ils reçoivent des Knicks qui viennent de gagner à Utah et Denver, dans des salles où aucune équipe n’avait gagné jusqu’à présent. A Golden State, le chantier est énorme et tout ne sera pas réglé avec une éventuelle victoire face aux Knicks.

Steve Kerr pointe du doigt l’attitude générale des joueurs et l’absence de collectif. Les chiffres montrent aussi que la défense des champions en titre est catastrophique. Les Warriors encaissent 114.1 points pour 100 possessions, et seules trois équipes font pire : Houston, San Antonio et Detroit. Comme les Warriors défendent mal, ils font beaucoup de fautes : plus de 23 par match, et aucune équipe ne fait pire ! Des cadres de Golden State ont identifié quatre autres soucis.

1- Les victoires créent de bonnes habitudes

« On doit trouver ce qu’il faut faire pour gagner et ce que chacun doit faire différemment, de manière plus cohérente » estime Stephen Curry, chaud bouillant depuis le début de saison. « Personne n’aime cette sensation. Oubliez notre bilan en déplacement. Il s’agit simplement de créer une séquence de victoires où les (bonnes) habitudes commencent à prendre forme et où l’on sort du terrain avec la sensation d’être bien dans notre peau. Nous sommes toujours en train de chercher des solutions. »

Considéré comme un sage malgré ses 26 ans, et très précieux après le coup de poing de Draymond Green sur Jordan Poole, Kevon Looney pense qu’il n’y a pas de cassure au sein du groupe, et que ce sont simplement les défaites à répétition qui minent l’ambiance. « Je ne veux pas dire qu’il y a une rupture. On perd tout simplement, et lorsque vous perdez, les joueurs ne boudent pas, mais l’impression générale est au plus bas lorsque vous perdez quelques matchs. »

2- S’appliquer dans l’exécution

Pour Stephen Curry, les Warriors, et les observateurs, ont oublié qu’il y avait eu des départs majeurs cet été, et de nombreuses arrivées. C’est donc un groupe qui se découvre même si le « six majeur » est identique.

« Du 1er au 14e joueur, on apprend à ses connaître… J’aime l’énergie que nous dégageons lorsque nous entrons en jeu. J’aime la concentration lorsqu’il s’agit de dire ce qu’il faut faire et de parler de ce qu’il faut faire. C’est juste que l’exécution n’est tout simplement pas au rendez-vous. C’est une galère en ce moment, soyons réalistes. Il faut avoir conscience que ce sera difficile de se sortir de cette situation dans laquelle nous sommes parce qu’il y a beaucoup de problèmes. »

3- Trouver un leader du banc

Pour Draymond Green, qui s’exprimait en milieu de semaine au Bleacher Report, si le « six majeur » est identique, et qu’il a peu d’égal en NBA, il y a tout de même un gros manque sur le banc. C’est l’absence d’un leader par l’exemple et par la voix comme l’était Andre Iguodala, toujours dans l’effectif mais abonné à l’infirmerie, ou Shaun Livingston auparavant.

« C’est très différent, car la plupart du temps, en sortie de banc, on avait un vétéran. Quelqu’un qui sortait du banc, ralentissait le jeu et redressait le navire. C’est différent maintenant car la réalité, c’est que le premier gars qui sort du banc est généralement Jordan Poole, et J.P. est un sixième titulaire. C’est une impression différente, et je pense que nos anciennes « second unit » avaient l’habitude d’avoir une attaque différente. Nous devons en prendre conscience. »

4- Apprendre à jouer avec Stephen Curry

Pour Draymond Green, il y a une sorte de continuité entre le cinq majeur et la « second unit » au niveau du jeu, et le reste du banc ne l’a pas encore pris en compte. « Avec Jordan, ce sera toujours la même chose que ce que vous avez avec Steph, et je pense que les gars doivent vraiment s’adapter à cela, et cela prend un certain temps pour s’adapter à cela. La majorité des gars de la « second unit » ne jouent pas des masses avec Steph et ils n’en ont donc pas vraiment conscience, contrairement à nous lorsque Jordan entre en jeu. On joue avec Steph depuis si longtemps, et on a conscience de son côté imprévisible. Je pense que les remplaçants doivent commencer à comprendre son côté imprévisible, et comme je l’ai dit, cela prend du temps. »