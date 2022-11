Steve Kerr : « On joue comme en Drew League ! »

Et de huit pour les Warriors ! Huit matches à l’extérieur, et huit défaites pour les champions en titre, dominés cette nuit dans la salle de Phoenix. Klay Thompson n’a toujours pas trouvé la mire et Jordan Poole est fantomatique. Et sans un Stephen Curry exceptionnel, l’écart aurait pu être beaucoup plus lourd.

Même si les Suns font partie des candidats au titre, et qu’il n’y a rien de honteux de perdre à Phoenix (toutefois privé de Chris Paul, Cam Johnson et Landry Shamet), la manière n’y est pas, et Steve Kerr endosse la responsabilité de ce début de saison raté. Plus particulièrement l’attitude. Quelque chose est cassé dans le collectif, et ses joueurs n’ont pas pris conscience qu’ils allaient avoir une cible dans le dos pendant tout la saison.

« Quand les choses ne se passent pas bien, un gars réunit le groupe près de la ligne des lancers-francs, il les rassemble et il motive le groupe » rappelle Steve Kerr. « Tout ça manque actuellement, et j’ai vu beaucoup de têtes baissées ce soir. Je pense qu’on s’apitoie sur notre sort alors que personne n’aura pitié de nous. Tout le monde a hâte de jouer contre nous et de nous botter le derrière. »

« Nous avons pris beaucoup de plaisir à battre les autres au fil des années et les équipes ne l’oublient pas »

Au passage, le coach des Warriors fait son mea culpa. Il n’évoque pas le coup de poing de Draymond Green sur Jordan Poole comme cassure, mais explique qu’il est fautif dans sa préparation du groupe. Pour lui, l’équipe est en fin de cycle, et les joueurs n’ont pas conscience qu’ils n’ont plus la maîtrise de la fin des années 2010.

Ce n’est plus le même groupe, et le titre remporté face à Boston est finalement un leurre.

« Nous avons eu beaucoup de succès, beaucoup de joie et pris beaucoup de plaisir à battre les autres au fil des années et les équipes ne l’oublient pas » estime-t-il. « Ils s’amusent maintenant comme ils devraient le faire. J’ai aussi le sentiment que le sport vous récompense quand on s’implique vraiment. Si vous vous battez vraiment ensemble, les tirs rentrent, les coups de sifflet vont dans votre sens, les coupures vont dans votre sens… Il n’y a rien de tout ça, et c’est pour ça que nous sommes toujours sans victoire à l’extérieur. C’était un match d’entraînement. »

Steve Kerr va même plus loin dans la comparaison, et il n’est pas tendre avec ses joueurs : « On manque d’envie collective, et quand vous en manquez, le match devient facile pour l’adversaire. C’est un match de Drew League. On joue comme en Drew League ! » Et vu le basket pratiqué en Drew League, c’est le pire des constats.