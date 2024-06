De la suffisance pour le Jazz ?

Le Jazz a commencé la saison avec une ambition nette et facilement transformée en motivation : montrer que la reconstruction de la franchise durant l’intersaison n’allait pas se traduire par une accumulation de défaites.

Avec 10 victoires en 13 matches et la première place de la conférence Ouest pour commencer, la mission fut plus que réussie. Le collectif des troupes de Will Hardy était enthousiasmant, évoluant avec beaucoup d’énergie.

Ce visage séduisant, on ne l’a pas vu dans la défaite contre les Pistons. Pourtant, les joueurs de Detroit n’étaient pas l’équipe la plus dangereuse : ils avaient joué la veille à Denver et remporté qu’une seule partie (contre les Nuggets justement) loin du Michigan en 11 matches…

« Notre défense sur pick-and-roll a été très mauvaise », reconnait le coach pour le Deseret News. « Je dois faire mieux pour donner mes consignes. On n’a pas été physique sur le porteur de balle. »

Bojan Bogdanovic et ses coéquipiers ont en effet collé 125 points au Jazz, en shootant à 50% de réussite à 3-pts. Comment expliquer une telle faillite en défense ?

« Je pense que, vu notre début de saison, on pensait que ce serait plus facile », concède Malik Beasley. « On ne peut pas jouer comme ça. On doit avoir une mentalité de chien. On doit se battre sur chaque ballon, tenter de gagner tous les matches. »

Alors qu’ils avaient des choses à prouver en début d’exercice, les joueurs du Jazz auraient-ils fait preuve de suffisance avant d’affronter les faibles Pistons, la plus mauvaise équipe de la conférence Est ?

« Il faut rendre hommage aux Pistons : ils avaient faim, ils étaient agressifs, physiques dès le début. Pas nous », confirme Will Hardy. « On est arrivé à ce niveau parce qu’on avait une motivation particulière. Là, en première période, on ne l’avait pas. » Et ça se paye cash en NBA…