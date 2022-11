JaVale McGee a du mal à s’y retrouver dans la défense des Mavericks

Auteur d’un très bel exercice avec les Suns l’an passé, JaVale McGee est en perte de vitesse à Dallas. Recruté cet été pour ses qualités affichées à Phoenix, celui à qui le poste de pivot titulaire était promis par Jason Kidd joue de moins en moins.

Après sept titularisations en début de saison, il a dû céder sa place à Dwight Powell. Puis après trois matchs sans jouer, en partie lié à une gêne au cou, le pivot a refait son apparition sur les deux dernières rencontres des Mavs, face aux Nuggets dans les deux cas.

Une première sortie à 10 points et 4 rebonds en 16 minutes dans la large victoire, puis 2 points et 1 rebond en 10 minutes lors de la revanche perdue, deux jours plus tard, face à un autre vétéran, DeAndre Jordan (8 points et 17 rebonds), titularisé en l’absence de Nikola Jokic.

Frustré, le triple champion NBA ? « Je ne sais pas vraiment quand je vais jouer mais je suis un professionnel. Quoi que mon équipe pense devoir faire pour gagner, j’en suis. S’ils estiment que je ne dois pas commencer, je les encouragerai depuis le banc. S’ils pensent que je devrais commencer ou quel que soit le nombre de minutes qu’ils pensent que je devrais jouer, je jouerai de mon mieux et ferai tout ce que je peux pour gagner », rétorque le vétéran de 34 ans.

Alors que son partenaire de raquette, Christian Wood, s’interroge aussi sur son temps de jeu, JaVale McGee estime que les deux hommes devraient jouer plus souvent ensemble. « J’aime vraiment notre cinq quand je suis avec lui. Je me sens beaucoup plus à l’aise avec un poste 4 scoreur sur le terrain avec moi, j’ai l’impression que notre temps de jeu commun a été incroyable cette année », pense l’ancien joueur des Warriors ou des Lakers.

Des difficultés après le « pick-and-roll »

Mais le souci dans son cas personnel, c’est la défense. « La différence entre l’année dernière et la façon dont j’ai dominé en défense par rapport à cette année, c’est le fait de jouer haut (sur le porteur de balle). Je ne suis pas habitué à le faire en permanence. Mais je m’y habitue. C’est le 15e match. Mes minutes n’ont pas été suffisamment importantes pour que je trouve mon rythme et que je m’y fasse. Mais tout va bien. »

Dans le second match face aux Nuggets, on l’a vu avoir du mal à se positionner face à Bones Hyland en sortie de « pick-and-roll » par exemple, y compris sur les passages en zone des Mavs. En revanche, lorsque Bruce Brown l’a attaqué frontalement au cercle, le pivot ne s’est pas fait prier pour le contrer.

Malgré ces difficultés d’ajustement, JaVale McGee rappelle qu’il est un « gagnant » et qu’il « se donne à fond ». « Et dans toutes les équipes où je vais, on a tendance à gagner beaucoup de matchs et à avoir beaucoup de camaraderie. Je ne sais pas si c’est moi, ou ce que c’est, mais je prévois d’apporter cette énergie cette année aussi », promet-il.